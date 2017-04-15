کشف بیش از ۳۰ کیلو موادمخدر و دستگیری عاملان ۲۵فقره سرقت در استان

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی و برخورد با تولید و توزیع مواد مخدر موفق به کشف بیش از ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری عاملان ارتکاب ۲۵ فقره سرقت در تعدادی از شهرستان ها شدند.

کشف بیش از ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۱۵ توزیع کننده در بناب

فرمانده انتظامی شهرستان بناب در این خصوص ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: دراجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده با همکاری ماموران انتظامی و پلیس های تخصصی بیش از ۳۰ کیلو انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

سرهنگ رمضان الهوردیان در تشریح جزئیات این خبربه تعداد دستگیر شده گان اشاره کرد و افزود: در این طرح ۳۰ کیلو و ۹۰۰ گرم انواع مواد مخدر از جمله تریاک، هرویئن، شیشه و شیره تریاک کشف و ۱۵ نفر توزیع کننده مواد مخدر و ۱۲ نفر معتاد تابلو نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب در پایان ضمن تقدیر از تعامل و همکاری مردم با پلیس تاکید کرد: تداوم طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده در دستور کار پلیس شهرستان بوده و در طول سال با قدرت ادامه خواهد داشت.

دستگیری سارق کش روزن با ۲۰ فقره سرقت در تبریز

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی نیز از دستگیری سارق کش روزن در تبریز خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کش روزنی از مغازه های لباس فروشی در سطح شهر تبریز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ صابر عباسزاده در ادامه افزود: با فعال سازی اکیپ های نامحسوس، سارق حرفه ای در یک عملیات غافلگیرانه شناسایی و دستگیر شد و این سارق حرفه ای در بازجویی های فنی به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرد که ارزش اموال مسروقه نیز بیش از ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان با بیان اینکه در این رابطه یک نفر مالخر نیز دستگیر شده است، تصریح کرد: اموال مسروقه پس از شناسایی تحویل مالباخته گان و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارق مغازه و کش روزن با ۵ فقره سرقت در سراب

فرمانده انتظامی شهرستان سراب نیز با اشاره به دستگیری سارق حرفه‌ای مغازه در این شهرستان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مغازه در شهرستان سراب، دستگیری متهم دردستورکار ماموران انتظامی این شهرستان قرارگرفت و با فعال سازی اکیپ های نامحسوس، سارق حرفه ای در یک عملیات غافلگیرانه توسط یگان امداد شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ توحید فارسی در ادامه خاطر نشان کرد: سارق پس از دستگیری در بازجویی های به عمل آمده با مشاهده ادله و مستندات پلیسی لب به اعتراف گشوده و به پنج فقره سرقت مغازه و کش روزنی از نقاط مختلف شهر ستان سراب اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی سراب با اشاره به تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی برای متهم به شهروندان توصیه کرد: مراقبت‌های لازم در خصوص پیشگیری از سرقت را به عمل آورده و هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.