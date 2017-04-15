بمباران مواضع داعش در الرقه و نزدیک مرز عراق/نبرد در غرب «الطبقه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از انهدام آنچه مقر شورای مشورتی داعش در الرقه سوریه نامیده می شود و مقر مرکز اداره عملیات تکفیری ها در البوکمال در حمله هوایی خبر دادند.

این منابع به حملات به روستای الدشیشه نزدیک عراق که بزرگترین مواضع داعشی ها و سرکرده های تروریستها در سوریه در آن قرار داشت اشاره کردند و افزودند: این حملات بر اساس اطلاعات استخبارات عراق و از طریق کمیته چهارجانبه اطلاعاتی صورت گرفته است.

از سوی دیگر منابع سوری اعلام کردند که ارتش سوریه پس از خروج افراد مسلح از منطقه مضایا در حومه دمشق در آن مستقر شده اند.

این در حالی است که برخی منابع از کارشکنی های گروههای مسلح در زمینه توافق خروج ساکنان الفوعه و کفریا خبر دادند.

گروههای مسلح خواستار بازگردانیدن ۱۰۰ غیرنظامی که از الفوعه و کفریا خارج شده اند تا زمان خروج کامل همه افراد مسلح از الزبدانی هستند.

این در حالی است که ارتش سوریه در عملیات ضد داعش در دیرالزور تلفات و ضربات سنگینی به تکفیری ها وارد کرد. در این عملیات ارتش سوریه شماری از تکفیری ها از جمله صفوان عبدالوهاب به هلاکت رسیدند و ادوات آنها منهدم شد.

از سوی دیگر نیروهای سوریه دموکراتیک به درگیری با داعش در غرب شهر الطبقه در حومه الرقه ادامه دادند و موفق به پیشروی در این شهر شدند.

بر اساس گزارش منابع سوری؛ نیروهای سوریه دموکراتیک به بخش هایی از شهر نیز وارد شده اند و تلفات و خسارات زیادی به داعشی ها وارد کردند.

منابع خبری از درگیری های سنگین میان داعش و نیروهای سوریه دموکراتیک در غرب شهر الطبقه خبر می دهند.