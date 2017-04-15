شیخ «محمد المنسی» از زندانهای آل خلیفه آزاد شد

شیخ المنسی که مسوول پیگیری پرونده مساجد تخریب شده شیعیان در بحرین توسط نظام آل خلیفه در مجلس علمایی بحرین بود سال گذشته پس از ایراد خطبه نماز جمعه در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۱۶ بازداشت شد.

دادگاه اولیه و تجدید نظر و دیوان عالی حکم صادره بر ضد وی مبنی بر تحمل یکسال حبس را وارد دانسته و وی امروز با سپری آخرین روز از مدت محکومیتش آزاد شد.

وکیل وی «محمد سرحان» در جریان پیگیری پرونده وی گفته بود در واقع «دفتر اوقاف جعفری» بحرین با شکایت بر ضد شیخ به اتهام ایراد خطبه نماز جمعه بدون کسب اجازه رسمی از اوقاف اسباب بازداشت وی را ایجاد کرده و راه را برای وارد کردن اتهامات دیگر از جمله «تلاش به ایجاد کراهت و تنفر نسبت به نظام» و «اهانت به ارگانهای نظامی» طی خطبه شان باز کرده است.

شیخ ضمن پیگیری مجدانه پرونده مساجد تخریب شده در فعالیتهای میدانی مسالمت آمیز و مراسمهای بزرگداشت شهدا حضوری فعال داشته و در سخنرانی خود نسبت به بازداشت بانویی بحرینی (نفیسه موسوی) در قیامهای پیش از برگزاری مسابقات اتوموبیلرانی فرمول ۱ در بحرین در سال گرشته و جسارت و تعرض و هتک حرمت این بانو در مرکز پلیس در هنگام باز داشتش اعتراض کرده بود.

شیخ المنسی امروز پس از خروج از زندان اقدام به زیارت قبور شهدای بحرین جهت تجدید عهد و به نشانه وفاداری به آرمانهای انقلاب کرد.