به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، مصطفی خاکسار قهرودی با بیان اینکه تلاش داریم حداکثر تا اوایل تابستان ۹۶ منازل مسکونی سیل‌زدگان تایباد و خواف را تحویل دهیم، ‌اظهار کرد: در جریان سیل اواخر سال ۹۵ خراسان رضوی که در مناطق تایباد و خواف به وقوع پیوست،‌ حدود ۳۷۰ منزل روستایی آسیب دیدند که از این میان ۲۰۰ مورد دچار آسیب جزئی، ۱۴۰ مورد آسیب متوسط و ۳۰ مورد به طور کامل تخریب شدند.

وی با بیان اینکه فرآیند تعمیر و بازسازی این منازل با قوت در حال پیگیری است، تصریح کرد:‌ تلاش داریم حداکثر تا اوایل تابستان سال جاری تمام منازل مسکونی آسیب دیده را تکمیل و در اختیار صاحبانشان قرار دهیم.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی گفت: در بازسازی‌ این منازل مسکونی کمیته امداد امام خمینی(ره) و قرارگاه سازندگی ثامن الائمه(علیه‌السلام) با آستان قدس رضوی مشارکت دارند.

وی افزود: آستان قدس رضوی بر اساس منشور هفتگانه رهبری معظم انقلاب به یاری مردم سیل زده شتافته است و این امدادرسانی به هیچ عنوان به معنای بر دوش گرفتن وظایف قانونی نهادهای مسئول در این زمینه نیست، بلکه یاری‌رسانی به مردم برای رفع سریعتر مشکلات است.

خاکسار قهرودی با اشاره به اعزام گروه‌های جهادی به مناطق سیل‌زده، گفت: همچنین با هماهنگی بسیج دانشجویی، قرارگاه سازندگی ثامن الائمه(ع) و سپاه پاسداران تایباد، ۳۰۰ جهادگر در دو نوبت و به مدت ۱۴ روز در ایام عید نوروز به مناطق سیل‌زده اعزام شدند که با تلاش و اقدامات خوب این عزیزان، چهره سیل زده منطقه دگرگون و موجب دلگرمی اهالی و مشارکت بیشتر و منسجم‌تر آن‌ها در بازسازی شده است.