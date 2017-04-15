ورود ۶۱۰ متر مکعب آب به دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر شنبه در نشست با نمایندگان تشکل های بخش کشاورزی و دستگاههای اجرایی مرتبط با امور کشاورزی استان اظهارداشت: در شهرستان اشنویه پسر ۱۲ ساله‌ای به خاطر گرفتار شدن در سیل جان خود را از دست داد و سیل خسارت‌های زیادی در بخش کشاورزی، روستاها و راه‌ها به ویژه تخریب چند پل در استان بر جای گذاشت در صدد هستیم هرچه سریع‌تر میزان خسارت تعیین شده تا نسبت به رفع مشکلات اقدام شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه امور مالیاتی در استان در خصوص مالیات بخش کشاورزی مسیر را هموار کرده است افزود: مشکل خاصی در این خصوص متصور نیست و آنچه در این بخش مطرح است یکی مربوط به دیرکرد مالیات و دیگری مربوط به اینکه در صورت پرداخت مالیات از زنجیره های تولید بر اساس قوانین موجود زنجیره ها دوام بیشتری را نخواهند داشت.

سعادت در ادامه با بیان اینکه در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین شده بسته ای از سوی دولت با عنوان بسته های رونق اقتصاد مقاومتی و با هدف رونق تولید و اشتغال ارسال شده است اظهارداشت: این بسته های رونق تولید و اشتغال برای همه وزارتخانه ها تکلیف مشخص نموده و باید برای تمام زیر مجموعه وزارتخانه ها تا پایان اردیبهشت و خرداد این بسته ها تعریف شوند.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: بسته های رونق تولید و اشتغال اقتصاد مقاومتی در راستای ارتقای توان تولید ملی، تامین مالی و سرمایه گذاری در توسعه و تامین تکنولوژی، تجارت خارجی توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت هدفمند واردات اشتغال و توانمندسازی نیروی کار تدوین شده اند که پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال تهیه و ارسال شده اند.

سعادت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات مربوط به خدمات شرکت گاز و برق، اظهار داشت: این شرکت های خدمات رسان در رابطه با واحدهای کشاورزی که پروانه آنها را جهاد کشاورزی صادر کرده تعرفه کشاورزی و واحدهایی را که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت پروانه صادر شده به عنوان واحد صنعتی محاسبه کنند.

وی همچنین بر مشارکت دادن جوانان در تصمیم سازی ها تاکید کرد و گفت: با تشکیل کانون ها و تشکل های حوزه کشاورزی که از طریق سازمان تعاون روستایی و یا نظام صنفی مربوط به خود سازماندهی می شوند و عضویت جوانان در این کانون ها، از مشارکت جوانان در تصمیم سازی ها حمایت می کنیم.

استاندار آذربایجان غربی، بحث واگذاری اختیارات بخش خصوصی، اشتغال جایگزین کشاورزی، تقویت اعتبار سرمایه ای، ایجاد شبکه اختصاصی در شبکه ملی را از موضوعاتی عنوان کرد که باید در جلسات بعدی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار بگیرد.

مسائل و مشکلات مرتبط با قانون مالیات ارزش افزوده میوه و مالیات بر زنجیره تولید، مشکلات مرتبط با گاز و برق واحدهای کشاورزی، مسائل و مشکلات مرتبط با بیمه، مشکلات در خصوص تولید و توزیع شیر و افزایش قیمت این فراورده لبنی، از مواردی بود که در این جلسه طرح و تصمیم گیری های لازم در این خصوص اتخاذ شد.