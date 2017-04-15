رضا دانش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از جمله اقدامات در راستای حفظ بنای تاریخی طبیعی غار اسپهبد خورشید و جلوگیری از تخریب بیشتر آن را، درخواست حریم جدید برشمرد و افزود: در سال گذشته درخواستی مبنی بر افزایش حریم این بنای تاریخی به ۵۰۰ هکتار انجام شده که اکنون مصوب شده و در دست ابلاغ به استان است.

وی در رابطه با فعالیت‌ معادن در اطراف غار اسپهبد خورشید گفت: در حریم این غار، حدود پنج معدن در حال فعالیت بوده که در راستای جلوگیری از تخریب این بنای تاریخی از سال گذشته با حمایت فرماندار شهرستان، جلسات مختلفی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این معادن تشکیل شده و فعالیت یک معدن فلورین در بالادست این غار و معدن دیگر در کیجاکرچال متوقف شده است و در حال حاضر نیز این دو معدن هیچ‌گونه فعالیتی در حریم این غار ندارند.

دانش‌زاده در رابطه با سه معدن فعال دیگر در حریم این غار گفت: پروانه بهره‌بردای این معادن پیش از حریم جدید بوده و اکنون پس از تعریف جدید حریم، تمدید پروانه این معادن نیاز به نظر سازمان میراث فرهنگی دارد که ما مخالف تمدید آنها خواهیم بود.

وی مدت زمان باقی‌مانده از پروانه بهره‌برداری این معادن را از یک تا چهار سال برشمرد و افزود: با تعامل میان سازمان صنعت و معدن و اداره میراث فرهنگی استان و شهرستان مقرر شد تا نسبت به عدم تمدید پروانه بهره‌برداری این معادن پس از پایان مدت پروانه و یک معدن جایگزین در خارج از حریم این غار اقدام شود.

دانش‌زاده در رابطه با معدنی که در پای غار اسپهبدخورشید در حال فعالیت است و از نظر بصری محیط را تحت‌الشعاع قرار داده، گفت: امسال آخرین سال فعالیت این معدن بوده و زمان پروانه آن به پایان خواهد رسید و با دیدگاهی که در سازمان صنعت و معدن ایجاد شده، قرار بر این است که دیگر این پروانه تمدید نشود.

بنای تاریخی طبیعی غار اسپهبد خورشید در سال ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۷۸۳۹ به ثبت آثار ملی رسیده است.