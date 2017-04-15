هیأتی از اقلیم کردستان عراق به ترکیه سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، «عمر میرانی» نماینده حزب دموکراتیک کردستان در ترکیه از سفر هیأتی از اقلیم کردستان عراق به ترکیه خبر داد.

وی در همین راستا تصریح کرد: هیأتی از اقلیم کردستان به ترکیه سفر خواهد کرد تا درباره همه پرسی استقلال اقلیم با مقامات ترکیه رایزنی کند. زیرا ترکیه برای ما کشوری مهم محسوب می شود.

این در حالی است که پیشتر «سرحد شنکالی» مسئول روابط دیپلماتیک گروه های مقاومت سنجار عراق اعلام کرده بود که طبق اطلاعات به دست آمده ترکیه تلاش می کند تا به بهانه هدف قرار دادن پ ک ک و به اسم عملیات سپر دجله در اقلیم کردستان و منطقه سنجار مداخله نظامی کند. این اقدام ترکیه تلاشی است برای ایستادگی در برابر تحولات اخیر در کردستان به ویژه پس از برافراشته شدن پرچم اقلیم در استان کرکوک و آمادگی این استان برای برگزاری همه پرسی.

شورای استان کرکوک روز سه شنبه ۲۸ مارس ۲۰۱۷ رای به اهتزاز پرچم اقلیم کردستان عراق بر بالای ساختمانهای دولتی این استان داده بود و پس از آن نیز اعضای شورای استانداری کرکوک عراق در اقدامی کارشکنانه، طرح برگزاری همه‌پرسی برای الحاق کرکوک به اقلیم کردستان را تصویب کردند.

در واکنش به این اقدام نیز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، طی سخنانی در شهر «زونگولداغ» این کشور، اهتزار پرچمی به غیر از پرچم ملی عراق در استان کرکوک را اقدامی سراسر اشتباه دانست و گفت: صاحبان آن پرچم باید بدانند که کار آنان تجزیه طلبی است. اقلیم کردستان عراق را مورد خطاب قرار داده و می گویم که سریعا از این اقدام اشتباه صرف نظر کنید.

العبادی نخست وزیر عراق هم دولت محلی در استان کرکوک را به احترام گذاشتن به قانون اساسی و عدم اتخاذ تصمیمات یکجانبه فرا خواند.