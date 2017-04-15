اطلس امنیتی انتخابات سیستان و بلوچستان تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرشکاری بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان که در سالن اجتماعات استانداری برگزارشد، اظهار داشت: به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و امن تدابیر لازم از ماه ها قبل در قالب اطلس امنیتی انتخابات اندیشیده شده است.

وی افزود: برگزاری رزمایش های متعدد و ایجاد لایه های امنیتی از مرزها تا عمق کشور از جمله این تدابیر است.

وی با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی به موضوع شرارت فارغ از قومیت و مذهب رسیدگی می شود، تصریح کرد: آغوش نظام جمهوری اسلامی برای کلیه افرادی که ممکن است به دلیل نا آگاهی جذب گروه ها و معاندان شده باشند، بازاست.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت ویژه ای دارد وجود احساس امنیت در مردم است که در استان سیستان و بلوچستان به خوبی تحقق یافته است.

وی با اشاره به اینکه امنیت در خدمت توسعه این استان است، گفت: خوشبختانه امنیت در سیستان و بلوچستان از بسیاری از استان های دیگر مشهودتر و ملموس تر است.

وی افزود: سیستم های پایش تصویری نیز در ۸ شهرستان سیستان و بلوچستان راه اندازی شده است که نقش مهمی در کاهش معضلات و جرایم ایفا کرده است.