آبرسانی با تانکر و توزیع آب بسته بندی در مشگین شهر با قطع شبکه آب

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قنبری بعدازظهر شنبه در حاشیه جلسه بررسی آبرسانی به مشگین شهر به خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل خسارت ناشی از تندباد آب شرب مشگین شهر قطع شده است.
وی افزود: به منظور تأمین آب موردنیاز مردم ۱۰ تانکر آبرسانی سیار به محل اعزام شدهاند و در حال حاضر آبرسانی انجام میشود.
مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان همچنین به ارسال یک خاور آب بستهبندی شده به این شهرستان اشاره کرد و گفت: ارسال و توزیع آب شرب بستهبندی شده همچنان ادامه دارد.
قنبری با تأکید به تلاش دستگاههای متولی برای آب موردنیاز شهروندان اضافه کرد: توزیع آب تا زمان برقراری مجدد آبرسانی از تصفیهخانه شهر مشگین شهر ادامه خواهد داشت.
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