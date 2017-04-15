مسکن مهر، تنها مشکل اجتماعی شهرستان قرچک/ از مردم عذرخواهی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور عصر امروز در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه تنها مشکل اجتماعی در شهرستان قرچک را مسکن مهر دانست و گفت: زمانی که بدون برنامه ریزی و کارشناسی کلنگ احداث ۱۸ هزار واحد مسکن مهر خود مالک توسط افرادی که توانایی مالی اجرای پروژه را نداشته و هیچ تخصصی در مورد احداث این واحدها را نداشتند بر زمین زدند سبب تحمیل مشکل عظیم کنونی شده اند.

وی ادامه داد: مردم پولهایی را پرداخت کردند که خانه دار شوند اما هنوز منزل آن ها تحویل نشده است و از مردم عذرخواهی می کنم.

وی با اشاره به بحث تعطیلی کارخانجات افزود: وقتی در سال ۹۱ دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۶۰۰ رسید سبب تعطیلی کارخانجات شد، کارخانه « شادلی» قرچک تجهیزات خریده بود و با گرانی دلار به مشکلات متعدد برخورد کرد.

فرماندار قرچک شاخصه ایجاد شغل در دولت را ۷۰۰ هزار شغل عنوان کرد و گفت: نیاز به شغل در کشور یک میلیون ۲۰۰ هزار شغل است، جمعیت نیمه دوم دهه ۶۰ و نیمه اول دهه ۷۰ بسیار زیاد شد و این افراد امروز به مرحله ای رسیده اند که نیاز به شغل دارند.

مرسلپور در پاسخ خبرنگاری مبنی بر افتتاح قطار حومه ای تهران- ورامین- گرمسار توسط رییس جمهور علیرغم عدم آماده بودن زیر ساخت های آن اظهار داشت: اولین زیر ساخت قطار، احداث ریل است که از مبدا تا مقصد اجرا شده است، درست است در احداث برخی خدمات جانبی تعلل وجود داشته اما دلیل بر این نیست که مردم از این نعمت استفاده نکنند.

وی گفت: مردم در حال استفاده از این قطار حومه ای هستند و اگر یک پایانه و ایستگاهی انجام نشده است دلیل نمی شود که بگوییم طرح آماده نیست.