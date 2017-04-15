کاهش دما و بارش باران و تگرگ در استان مرکزی طی ۲روز آینده

مرتضی ذوالفقاری در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی دو روز آینده با ورود سامانه بارشی به استان مرکزی، برای این استان بارش باران و گاهی تگرگ پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان مرکزی افزود: رگبار باران و همچنین کاهش پنج تا هفت درجه ای دما در نقاط مختلف استان مرکزی از آثار ورود این سامانه بارشی به استان است.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین در برخی ساعات و در برخی نقاط استان طی دو روز آینده بارش ها به صورت تگرگ خواهد بود که احتمال آسیب به باغات وجود دارد.

ذوالفقاری تصریح کرد: با توجه به نوع بارش های رگباری، احتمال سیلابی شدن مسیل ها و آبگرفتگی معابر در برخی از مناطق استان طی این مدت وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان مرکزی ادامه داد: فردا در اغلب نقاط استان هوا نیمه ابری و ابری همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود و روز دوشنبه نیز هوای ابری همراه با وزش باد شدید برای اکثر نقاط استان مرکزی پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: پیش بینی هواشناسی استان مرکزی برای روز دوشنبه نیز استقرار هوای ابری و ورزش باد در اغلب نقاط استان است و ناپایداری ها از جمله وزش باد، تا یکم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.