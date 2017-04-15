به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پترا، نیروهای مسلح اردن با همکاری آمریکا و با مشارکت ۲۳ کشور در هفته های آتی رزمایش موسوم به «شیر آماده» را برگزار می کنند.

این رزمایش سالانه در هفته اول ماه مِی از تاریخ هفتم مِی (۱۷ اردیبهشت) تا ۱۸ مِی (۲۸ اردیبهشت) با هدف تقویت روابط و همکاری میان کشورهای شرکت کننده و افزایش توان نظامی آنها برای مقابله با تهدیدات و بحران های مختلف در بُعد دریایی، زمینی و هوایی انجام می شود.

رزمایش ۱۰ روزه شیر آماده در سال ۲۰۱۶ میلادی با مشارکت نزدیک به ۶ هزار نظامی اردن و آمریکا در نزدیکی استان زرقاء اردن برگزار شد. رزمایش شیر آماده نخستین بار در سال ۲۰۱۱ برگزار شد و امسال برای بار هفتم بار با حضور نیروهای دریایی، زمینی و هوایی برگزار می شود.