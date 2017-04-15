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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۴۰

رئیس امور عشایری شهرستان دره شهر خبر داد:

شروع پشم چینی گوسفندان همزمان با فصل بهار در شهرستان دره شهر

شروع پشم چینی گوسفندان همزمان با فصل بهار در شهرستان دره شهر

ایلام-رئیس امور عشایری شهرستان دره شهر از شروع پشم چینی گوسفندان همزمان با فصل بهار در شهرستان دره شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع زینی امروز در آغاز به کار مراسم پشم چینی عشایر شهرستان دره شهر اظهار داشت: دامداران دره شهری این روزها مشغول پشم چینی ۱۸۰هزار راس گوسفند هستند که از این تعداد ۳۰۰تن پشم تولید می شود.

وی بیان داشت: به دلیل نبود صنایع ریسندگی، ۸۰ درصد از پشم شهرستان دره شهر به سایر نقاط کشور ارسال می شود.

رئیس امور عشایری شهرستان دره شهر عنوان کرد: ارزش اقتصادی این میزان پشم تولید شده در شهرستان دره شهر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

زینی اظهار داشت: یکی از تولیدات دامداران و عشایر که ھر ساله با آغاز فصـل بھار به دست می آید و خمیر مایه اصلی تھیه مواد اولیه صنایع دستی این شھرستان و استان از جمله گلیم برجسته است پشم چینی بوده که از سـنت ھای رایـج و دیرینه در بین ایلات و عشایر سـطح شھرسـتان و اسـتان است و به صورت گروھی و دسـته جمعی اقدام به چیدن پشم گوسفندان می کنند.

کد مطلب 3953465

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