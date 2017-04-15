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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۴۷

استاندار آذربایجان غربی از مناطق سیل زده ارومیه بازدید کرد

استاندار آذربایجان غربی از مناطق سیل زده ارومیه بازدید کرد

ارومیه – استاندار آذربایجان غربی به همراه فرماندار ارومیه و جمعی از مسئولان مدیریت بحران آذربایجان غربی از مناطق سیل زده ارومیه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت عصر شنبه در جریان بازدید از مناطق سیل زده ارومیه، اسکان موقت سیل زده گان و تامین مایحتاج روزمره آنها را در اولویت اقدامات کمک رسانی به سیل زده گان استان عنوان کرد.

وی ادامه داد: طغیان آب رودخانه ها موجب واردآمدن خسارت به زمینهای کشاورزی و واحدهای مسکونی روستاها و برخی راههای اصلی و پل ها در استان شده است.

سعادت افزود: در حال حاضر تمهیدات لازم برای اسکان سیل زدگان در اردوگاه های موقت و کمک رسانی و تامین تغذیه و آب آشامیدنی اندیشیده شده است.

استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: در حال حاضر کمک رسانی در اولویت ستاد مدیریت بحران استان قرار دارد و میزان خسارت وارده پس از فروکش کردن تبعات اولیه ناشی از این حادثه بررسی خواهد شد.

در پی بارش‌های شدید باران و وزش باد طی دو روز اخیر پنجشنبه و جمعه در استان، برخی از مسیرهای ارتباطی شهرستان‌ها و روستاها تحت تأثیر طغیان رودها قرارگرفته و موجب خسارت پل‌ها و قطع ارتباط با مرکز استان شده است.

در حال حاضر سه شهرستان ارومیه، نقده و اشنویه گرفتار سیلاب شده و متحمل بیشترین خسارات در بین دیگر شهرستان‌های آذربایجان غربی شده‌اند.

در شهرستان اشنویه روستاهای درگیر و خسارت‌دیده شامل روستای پی قلعه، گلاز، سرگیس، فجرآباد، درود و دنیخه، در شهستان ارومیه روستاهای سوسن‌آباد، هاشم‌آباد، سلطان‌آباد، علیه، ژراژی، لورزینی، سیدک، گوی قلعه، جیرانلار، خضرآباد، سردرود، بابارود و حسوکندی، در شهرستان نقده نیز روستاهای اوخسار، دورگه لطف‌الله و ورودی شهر می‌باشند.

پل هاشم‌آباد در روستای هاشم‌آباد منطقه مرگور ارومیه که تنها راه ارتباطی با مرکز استان بوده در اثر شدت‌جریان سیل به‌صورت کامل تخریب شده و راه ارتباطی ۳۶ روستا قطع‌شده است که فعلاً امدادرسانی از طرف اشنویه به منطقه مرگور جریان دارد.

کد مطلب 3953470

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