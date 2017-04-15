کشف ۲هزار و۸۰۰ کیلوگرم کنجد قاچاق در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری عصر امروز با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شرق استان تهران با گشت زنی های نامحسوس و فعالیت های اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار دپوی کنجد خام قاچاق در روستای « باغ خواص» شهرستان ورامین شدند.

وی افزود: مأموران بعداز اخذ اطلاعات کافی از فعالیت باند مورد نظر طی یک عملیات منسجم تیمی اقدام به آغاز عملیات کرده و با هماهنگی قضائی وارد محل شده و در بازرسی از انبار دو هزار و ۸۰۰ کیلوگرم کنجد خام به ارزش یک میلیارد و۱۳۹میلیون ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران بیان داشت: در این راستا یک متهم دستگیر وجهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

ناظری با تاکید بر مبارزه بی امان ماموران فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران با عاملان قاچاق در مناطق مختلف این استان اظهار کرد: ماموران این فرماندهی با بهره گیری از جدیدترین فناوری های علمی و تخصصی روز در شناسایی و کنترل منطقه و همچنین اشرافیت کامل اطلاعاتی از تمامی مسیرهای مواصلاتی و مرزهای استان هرگونه تحرکی را از قاچاقچیان سلب کرده اند.

وی از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.