سیل۲۵ میلیارد ریال به تاسیسات آب روستاهای آذربایجان غربی خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم محمدی اقدم عصر شنبه در جریان بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از مناطق سیل زده استان اظهارداشت: در اثر بارندگیهای اخیر و بروز سیلاب به تاسیسات آبرسانی ۲۲ روستا در شهرستانهای ارومیه و اشنویه دچار خسارت شد.

وی ادامه داد: از تعداد کل روستاهای خسارت دیده ۱۳ روستا در شهرستان ارومیه واقع هستند که از این تعداد ۸ روستا غیر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی هستند.

محمدی اقدم گفت با تلاش پرسنل شرکت آب و فاضلاب روستایی هم اکنون آبرسانی به ۹ روستا به صورت سیار و آب بسته بندی شده انجام می گیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی عنوان کرد: در مابقی روستاها نیز وضعیت به حالت اولیه برگشته و یا همکاران شرکت در حال رفع مشکل هستند.

محمدی اقدم با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی از بابت آب آشامیدنی در روستاهای سیل زده وجود ندارد اظهار داشت: با رفع مشکلات پیش آمده آب آشامیدنی کلیه روستاهای استان تامین شده است.

در پی بارش‌های شدید باران و وزش باد طی دو روز اخیر پنجشنبه و جمعه در استان، برخی از مسیرهای ارتباطی شهرستان‌ها و روستاها تحت تأثیر طغیان رودها قرارگرفته و موجب خسارت پل‌ها و قطع ارتباط با مرکز استان شده است.

در حال حاضر سه شهرستان ارومیه، نقده و اشنویه گرفتار سیلاب شده و متحمل بیشترین خسارات در بین دیگر شهرستان‌های آذربایجان غربی شده‌اند.

در شهرستان اشنویه روستاهای درگیر و خسارت‌دیده شامل روستای پی قلعه، گلاز، سرگیس، فجرآباد، درود و دنیخه، در شهستان ارومیه روستاهای سوسن‌آباد، هاشم‌آباد، سلطان‌آباد، علیه، ژراژی، لورزینی، سیدک، گوی قلعه، جیرانلار، خضرآباد، سردرود، بابارود و حسوکندی، در شهرستان نقده نیز روستاهای اوخسار، دورگه لطف‌الله و ورودی شهر می‌باشند.

پل هاشم‌آباد در روستای هاشم‌آباد منطقه مرگور ارومیه که تنها راه ارتباطی با مرکز استان بوده در اثر شدت‌جریان سیل به‌صورت کامل تخریب شده و راه ارتباطی ۳۶ روستا قطع‌شده است که فعلاً امدادرسانی از طرف اشنویه به منطقه مرگور جریان دارد.