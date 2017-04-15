  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۱۸

در اثر وقوع سیل صورت گرفت؛

سیل۲۵ میلیارد ریال به تاسیسات آب روستاهای آذربایجان غربی خسارت زد

سیل۲۵ میلیارد ریال به تاسیسات آب روستاهای آذربایجان غربی خسارت زد

ارومیه - مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی از بروز خسارت ۲۵ میلیارد ریالی به تاسیسات آب و فاضلاب روستایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم محمدی اقدم عصر شنبه در جریان بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از مناطق سیل زده استان اظهارداشت: در اثر بارندگیهای اخیر و بروز سیلاب به تاسیسات آبرسانی ۲۲ روستا در شهرستانهای ارومیه و اشنویه دچار خسارت شد.

وی ادامه داد: از تعداد کل روستاهای خسارت دیده ۱۳ روستا در شهرستان ارومیه واقع هستند که از این تعداد ۸ روستا غیر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی هستند.

محمدی اقدم گفت با تلاش پرسنل شرکت آب و فاضلاب روستایی هم اکنون آبرسانی به ۹ روستا به صورت سیار و آب بسته بندی شده  انجام می گیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی عنوان کرد: در مابقی روستاها نیز وضعیت به حالت اولیه برگشته و یا همکاران شرکت در حال رفع مشکل هستند.

محمدی اقدم با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی از بابت آب آشامیدنی در روستاهای سیل زده وجود ندارد اظهار داشت: با رفع مشکلات پیش آمده آب آشامیدنی کلیه روستاهای استان تامین شده است.

در پی بارش‌های شدید باران و وزش باد طی دو روز اخیر پنجشنبه و جمعه در استان، برخی از مسیرهای ارتباطی شهرستان‌ها و روستاها تحت تأثیر طغیان رودها قرارگرفته و موجب خسارت پل‌ها و قطع ارتباط با مرکز استان شده است.

در حال حاضر سه شهرستان ارومیه، نقده و اشنویه گرفتار سیلاب شده و متحمل بیشترین خسارات در بین دیگر شهرستان‌های آذربایجان غربی شده‌اند.

در شهرستان اشنویه روستاهای درگیر و خسارت‌دیده شامل روستای پی قلعه، گلاز، سرگیس، فجرآباد، درود و دنیخه، در شهستان ارومیه روستاهای سوسن‌آباد، هاشم‌آباد، سلطان‌آباد، علیه، ژراژی، لورزینی، سیدک، گوی قلعه، جیرانلار، خضرآباد، سردرود، بابارود و حسوکندی، در شهرستان نقده نیز روستاهای اوخسار، دورگه لطف‌الله و ورودی شهر می‌باشند.

پل هاشم‌آباد در روستای هاشم‌آباد منطقه مرگور ارومیه که تنها راه ارتباطی با مرکز استان بوده در اثر شدت‌جریان سیل به‌صورت کامل تخریب شده و راه ارتباطی ۳۶ روستا قطع‌شده است که فعلاً امدادرسانی از طرف اشنویه به منطقه مرگور جریان دارد.

کد مطلب 3953499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها