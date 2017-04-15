مسائل ومشکلات روستاهای سیل زده ارومیه و اشنویه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی عصر شنبه در این نشست که باحضور در مجتمع هفت روستایی خضرآباد ارومیه برگزار شد افزود: به دنبال وقوع سیلاب دربرخی روستاها، تمامی نیروهای شرکت آب وفاضلاب روستایی درآماده باش کامل هستند.

کاظم محمدی اقدم اظهارداشت: با آماده باش نیروها، تانکرهای سیارآبرسانی وپیمانکاران نگهداری واتفاقات درصورت نیاز باحضور به موقع درروستاها نسبت به خدت رسانی به روستائیان وتامین آب آشامیدنی اقدام می شود.

در ادامه مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از روستاهای سیل زده استان آذربایجان غربی بازدید و از نزدیک وضعیت آب رسانی به این روستاها را مورد بررسی قرارداد.

حمید رضا جانباز با حضور در روستاهای جبل و جیران علیا و سفلی، مراد کندی، تیز خراب، عرب لو و محمدیار با مثبت ارزیابی کردن تلاشهای صورت گرفته از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در تامین به موقع آب شرب مورد نیاز روستائیان، روند خدمات رسانی به این مناطق را مورد بررسی قرار داد.

به دنبال بارش های اخیر و وقوع سیل، ایستگاه سرچاهی مجتمع هفت روستایی خضرآباد شهرستان ارومیه دچار قطعی برق و آب گرفتگی شده بود که با پیگیری های به عمل آمده توسط مدیر امورشهرستان و اعزام اکیپ رفع اتفاقات از سوی شرکت برق، نسبت به برقراری دوباره جریان برق ایستگاه اقدام و آب شرب روستاهای این مجتمع تامین شد.

در پی بارش‌های شدید باران و وزش باد طی دو روز اخیر پنجشنبه و جمعه در استان، برخی از مسیرهای ارتباطی شهرستان‌ها و روستاها تحت تأثیر طغیان رودها قرارگرفته و موجب خسارت پل‌ها و قطع ارتباط با مرکز استان شده است.

در حال حاضر سه شهرستان ارومیه، نقده و اشنویه گرفتار سیلاب شده و متحمل بیشترین خسارات در بین دیگر شهرستان‌های آذربایجان غربی شده‌اند.

در شهرستان اشنویه روستاهای درگیر و خسارت‌دیده شامل روستای پی قلعه، گلاز، سرگیس، فجرآباد، درود و دنیخه، در شهستان ارومیه روستاهای سوسن‌آباد، هاشم‌آباد، سلطان‌آباد، علیه، ژراژی، لورزینی، سیدک، گوی قلعه، جیرانلار، خضرآباد، سردرود، بابارود و حسوکندی، در شهرستان نقده نیز روستاهای اوخسار، دورگه لطف‌الله و ورودی شهر می‌باشند.

پل هاشم‌آباد در روستای هاشم‌آباد منطقه مرگور ارومیه که تنها راه ارتباطی با مرکز استان بوده در اثر شدت‌جریان سیل به‌صورت کامل تخریب شده و راه ارتباطی ۳۶ روستا قطع‌شده است که فعلاً امدادرسانی از طرف اشنویه به منطقه مرگور جریان دارد.