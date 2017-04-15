مخالفان همه پرسی یاوه گو هستند/«آری» موجب دیوانگی غرب و تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه امروز طی سخنانی گفت که نمی توانم رای آری و نه را به یک چشم ببینم.

اردوغان گفت: من به آنهایی که (به همه پرسی) نه می گویند احترام می گذارم، اما نمی توانم رای آری و نه را با هم به یک چشم ببینم. چگونه می توانند برابر باشند؟ اینکه ما به آنها (مخالفان همه پرسی) احترام می گذاریم بحثی جداست. چرا؟ چون این به معنای دمکراسی است.

وی همچنین بار دیگر از اعضا و رهبران حزب مخالف دولت ترکیه یعنی جمهوری خلق انتقاد کرد و گفت که آنها اصلا نمی دانند دلیل مخالفتشان با این همه پرسی چیست.

رئیس جمهوری ترکیه گفت: ما از طریق اصلاح قانون اساسی سیستم حکومت مهمی را به ملت خود پیشنهاد می کنم هم برای آینده خودشان و هم آینده فرزندانشان. توجه داشته باشد آنهایی که مخالف این تغییرات هستند ، هیچ گزینه (دیگری) برای ارائه ندارند. آنها فکر می کنند سیاست یعنی نه گفتن به همه چیز. آنها یاوه هایی می گویند که حتی متوجه معانی آنها نیستند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود، از موافقان همه پرسی خواست که با شرکت در همه پرسی تغییر را رقم زده و این کار را حرکتی در برابر غرب و تروریست ها دانست.

اردوغان تاکید کرد: بیایید فردا باهم این اصلاحات را رقم بزنیم تا غرب و تروریست ها (از این حرکت) دیوانه شوند. اما فرزندان پر افتخار این کشور باید همه باهم جشن بگیرند. من از همین الان شادی و جشن را در خود احساس می کنم.