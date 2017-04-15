راننده اتوبوس حادثه جنجالی اسلامشهر موظف به جبران خسارت است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد علایی عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه جنجالی اتوبوس در اسلامشهر گفت: راننده اتوبوس مذکور موظف به پرداخت خسارت به خسارت دیدگان و جبران خسارات آن ها است.

وی با بیان اینکه مراجع قضایی و انتظامی در حال پیگیری جنبه های حقوقی حادثه هستند، افزود: نهادهای مرتبط اقدامات قضایی در جهت پرداخت خسارت به خسارت دیدگان را انجام می دهند و نگرانی در مورد پرداخت خسارات این عزیزان وجود ندارد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری اسلامشهر با تکذیب برخی شایعات مبنی بر فوت دو نفر در جریان حادثه برخورد اتوبوس با مردم، اضافه کرد: در این حادثه هیچکس فوت نکرده است.

بر اساس این گزارش، سه شنبه گذشته یک اتوبوس متعلق به سازمان اتوبوسرانی شهرداری اسلامشهر از مسیر منحرف شده و چندین نفر را در خیابان های این شهر مجروح کرد و به تعدادی خودرو نیز در خیابان های این شهرستان آسیب رساند.