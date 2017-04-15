شعار تماشاگران تبریزی علیه بازیکن سابق تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، حامد پاکدل در برخورد با مدافعان پرسپولیس دچار شکستگی از ناحیه سر شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. پاکدل که پس از مصدومیت تعویض شد، توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

سامان نریمان جهان بازیکن سابق تیمهای ماشین سازی و تراکتورسازی در دقیقه ۷۲ به جای محسن مسلمان به بازی آمد. تعدادی از هواداران علیه نریمان جهان بازیکن بنابی پرسپولیس شعار دادند.

تماشاگران تبریزی به چند نفر از عوامل باشگاه پرسپولیس که در زیر جایگاه نشسته اند، مزاحمت ایجاد کردند که با دخالت نیروی انتظامی این افراد پراکنده شدند.