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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۵۵

حاشیه های ماشین سازی – پرسپولیس؛

شعار تماشاگران تبریزی علیه بازیکن سابق تراکتور

شعار تماشاگران تبریزی علیه بازیکن سابق تراکتور

تبریز - مهاجم تیم فوتبال ماشین سازی تبریز به دلیل مصدومیت راهی بیمارستان شد، تماشاگران علیه نریمان جهان بازیکن سابق تراکتور و فعلی پرسپولیس نیز شعار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد پاکدل در برخورد با مدافعان پرسپولیس دچار شکستگی از ناحیه سر شد و نتوانست به بازی ادامه دهدپاکدل که پس از مصدومیت تعویض شد، توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

سامان نریمان جهان بازیکن سابق تیمهای ماشین سازی و تراکتورسازی در دقیقه ۷۲ به جای محسن مسلمان به بازی آمد. تعدادی از هواداران علیه نریمان جهان بازیکن بنابی پرسپولیس شعار دادند.

تماشاگران تبریزی به چند نفر از عوامل باشگاه پرسپولیس که در زیر جایگاه نشسته اند، مزاحمت ایجاد کردند که با دخالت نیروی انتظامی این افراد پراکنده شدند.

کد مطلب 3953536

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