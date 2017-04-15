هجوم نظامیان آل خلیفه به مردم بحرین همزمان با مسابقات فرمول یک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، همزمان با برگزاری مسابقات فرمول یک در بحرین، هزاران نفر از شهروندان این کشور در اعتراض به سیاست های حکام بحرین دست به راهپیمایی زدند.

این مسابقات از روز جمعه ۱۴ آوریل آغاز و تا فردا ۱۶ آوریل ادامه دارد. مردم در تظاهرات خود علیه آل خلیفه شعار دادند و برگزاری این مسابقات را در شرایطی که مشت آهنین حکام بحرین علیه مردم تشدید شده است، محکوم کردند.

تظاهرات در مناطق ابوصبیع، البلاد القدیم، کرانه، النویدرات، العکر و جزیره ستره صورت گرفت و نظامیان آل خلیفه نیز در برخی مناطق با یورش به مردم، آن ها را سرکوب کردند.

مردم با حمل پوسترها، سر دادن شعار، دیوار نوشته ها و برافروختن آتش و بلند کردن دود در آسمان مناطق همجوار با پیست برگزاری این مسابقات و با به آتش کشیدن بلیط مسابقات اعتراض خود را نسبت به سیاستهای ظالمانه حکومت و تلاش آن برای کسب وجهه بین المللی اعلام می نمایند.

پیش از این «محمود الکوهچی» مدیر اجرایی این مسابقات اعلام کرده بود که خسارت های برگزاری این مسابقات در طول سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ میلادی به حدود ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ به اعتقاد کارشناسان این امر نشانگر عدم سوددهی اقتصادی این مسابقات است و هدف آل خلیفه صرفا بهره برداری سیاسی از مسابقات فرمول یک می باشد تا بدین صورت توجهات را از دیکتاتور بودن حکومت خود منحرف کند.