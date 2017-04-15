سرمای زمستان به ۷۰ درصد باغات انگور بناب خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر شنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی شهرستان بناب ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات مسئولان امور آب در امر مسیرگشایی رودخانه ها اظهارکرد: اقدامات به موقع مسئولان امور آب باعث شد این شهر از خطرات آبگرفتگی و سیل در امان باشد و امسال نیز در صدد هستیم اعتبارات مورد نیاز را برای مسیرگشایی رودخانه ها اختصاص دهیم.

وی سپس با اشاره به اقدامات کشاورزان منطقه برای تغییر الگوی کشت تصریح کرد: در سایه تلاش و پیگیری مسئولان شهرستان امسال سطح زیر کشت پیاز در این شهرستان به ۳۰۷ هکتار کاهش یافته است و از این رو جا دارد جهت تشویق کشاورزان برای کشت جایگزین آب و مورد نیاز کشاورزان را به موقع تأمین کنیم.

رئیس کارگروه آب و کشاورزی بناب افزود: برای اینکه بتوان از آب موجود استفاده بهینه کرد ضروری است آبیاری قطره ای توسعه یابد.

فرج اللهی با بیان اینکه صد در صد حق بیمه محصولات کشاورزی در سال ۹۵ پرداخت شده است؛ خاطرنشان کرد: این پرداختی ها با تأخیر همراه بود که از این جهت از مسئولان بیمه محصولات کشاورزی گله مند هستیم.

وی تصریح کرد: علیرغم اینکه توسعه باغات بناب از سال ۹۲ متوقف شده است ولی اخباری در دست است که در بالادستی و شهرهای همجوار باغات همچنان در حال توسعه هستند.

به گفته فرماندار بناب، در چشم انداز سند تدبیر و توسعه احداث ۲۰۰ هکتار باغات پسته در بناب پیش بینی شده است که تاکنون ۷۲ هکتار آن تحقق یافته است.

فرج اللهی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: در سال ۹۵ پرداخت تسهیلات برای خرید ادوات و ماشین آلات کشاورزی بصورت شناور بود و هیچ گونه محدودیتی نداشت و بالغ بر یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان جذب شد و این طرح امسال نیز برقرار است.

وی همچنین با اشاره به جاری شدن فاضلاب طی روزهای اخیر در صوفی چای این شهرستان که منجر به اعتراض برخی شهروندان شده بود، با تشکیل کمیته ای خواستار بررسی موضوع و ارائه نتایج آن ظرف یک هفته آینده شد.

فرماندار بناب با یادآوری سیاست های ابلاغی در سند تدبیر و توسعه کشاورزی شهرستان تأکید کرد: قرار است در راستای تحقق این سند ۱۵۰ حلقه چاه کشاورزی در سطح شهرستان برق دار شوند که تاکنون ۶۰ مورد آن تحقق یافته و امیدواریم با همکاری مسئولان امور برق بزودی شاهد تحقق کامل این طرح باشیم.

از کاهش یک هزار و ۷۷۰ هکتار سطح زیرکشت غلات در بناب

این گزارش می افزاید، مدیر جهادکشاورزی بناب نیز در ادامه این جلسه از کاهش یک هزار و ۷۷۰ هکتار سطح زیرکشت غلات در این شهرستان نسبت به سال قبل خبرداد و تصریح کرد: امسال به علت سرمای زمستانی بیش از ۷۰ درصد باغات انگور در بناب دچار سرمازدگی شده و قطعاً شاهد افت برداشت محصول انگور در بناب خواهیم بود.

حسینعلی فتحی افزود: ۴۳ هزار و ۵۰۰ متر شامل ۵.۲۹ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان از آبیاری کم فشار استفاده می کنند که شامل ۱۰۹ بهره بردار می شود و ظرف ۳ ماه آینده این مقدار به ۶۳ هزار و ۸۰۰ متر خواهد رسید که ۴۰۰ هکتار را تحت پوشش برده و برای ۱۳۵ هکتار آبیاری تحت فشار نیز برنامه داریم.

وی سپس با اشاره به مطالب طرح شده در خصوص توسعه باغات در بناب و روستاهای اطراف گفت: با توجه به بررسی هایی که صورت گرفته است چنین چیزی وجود ندارد ولی همچنان همکاران ما پیگیر آن هستند.

فتحی مدیر جهادکشاورزی بناب در ادامه سخنان خود از آغاز طرح مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم و جو شهرستان خبرداد و اذعان کرد: این طرح تا ۱۵ اردیبهشت ماه نیز ادامه خواهد داشت.

شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی یکی از شهرهای واقع شده در ساحل غربی دریاچه ارومیه است که در سال های اخیر با توجه به روند خشک شدن این دریاچه و تلاش های صورت گرفته برای احیای آن از طریق اجرای برنامه ها و سیاست های کشاورزی منجر به کاهش مصرف آب، الگوی کشت محصولات زراعی و باغی این شهرستان بویژه محصول پیاز تغییر یافته و این محصولات جای خود را عمدتاً به درختان پسته و زعفران داده اند.