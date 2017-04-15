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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۲۱:۱۵

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران خبر داد:

دستگیری ۲۱ نفر سارق حرفه ای در دهلران

دستگیری ۲۱ نفر سارق حرفه ای در دهلران

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از دستگیری ۲۱ سارق و کشف ۱۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ  سعید عالی پور  در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه قاطع با سارقان حرفه ای، ماموران پلیس این شهرستان با انجام اقدامات تخصصی ۲۱ سارق حرفه ای را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی طی چندین عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیسی به کشف هشت فقره سرقت منزل، چهار فقره اماکن خصوصی ، یک فقره اماکن دولتی، دو فقر احشام و چهار فقر انواع سرقت ها اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

به گفته سرهنگ عالیپور این سارقان طی چندین عملیات مختلف از ابتدای سال جاری تا امروز دستگیر شده اند.

کد مطلب 3953642

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