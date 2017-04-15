آغاز تحقیقات پیرامون ارتباط مقامات آمریکا با کودتای نافرجام ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر دادستان عمومی استانبول از آغاز تحقیقات در خصوص ۱۷ شخصیت مظنون به ارتباط با جنبش فتح الله گولن خبر داد که در میان آنها، اسامی تعدادی از سیاستمداران، مأموران دولتی و شخصیتهای دانشگاهی از آمریکا به چشم می خورد.

این تصمیم دادستان عمومی استانبول پس از آن اعلام شد که برخی از وکلای دعاوی ترکیه یک شکوائیه کیفری علیه این اشخاص تنظیم نمودند.

طبق این شکوائیه، افراد مظنون به تلاش برای سرنگون ساختن دولت ترکیه و نقض قانون اساسی این کشور و عضویت در یک سازمان تروریستی متهم هستند.

«جان اُ. برنان» مدیر پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، «چاک شومر» سناتور دموکرات ایالت نیویورک، «پرت بهارارا» دادستان آمریکا در حوزه جنوبی نیویورک، «دیوید کوهن» رئیس اداره کنترل دارائیهای خارجی آمریکا و «هنری بارکی» مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز ویلسون از جمله این مظنونان هستند.

لازم به ذکر است که سخنرانی ها و پیامهای این مظنونان در رسانه های اجتماعی پیرامون جنبش فتح الله گولن در این تحقیقات مورد بررسی قرار می گیرد.

افزون بر این، دفتر دادستان عمومی استانبول ممکن است از پلیس بین الملل- اینترپل- بخواهد که علیه این مظنونان احکام جلب یا «اخطاریه قرمز»-Red Notice- صادر نماید.

گفتنی است که در پی کودتای نافرجام ژوئیه گذشته در ترکیه، دهها هزار تن به اتهام ارتباط با جنبش فتح الله گولن دستگیر شدند که بسیاری از آنها نیروهای نظامی، پلیس و کارمندان بخش قضایی، آموزشی و بازرگانی ترکیه بودند.

بنا بر ادعای دولت ترکیه، گروه تروریستی وابسته به جنبش گولن و «فتح الله گولن» رهبر این جنبش- که هم اکنون در آمریکا به سر می برد- کودتای نافرجام ترکیه را که به مرگ ۲۴۹ تن و زخمی شدن ۲۲۰۰ نفر انجامید، سازماندهی کرده اند.

مقامات آنکارا همچنین مدعی شده اند که جنبش وابسته به فتح الله گولن از گردانندگان اصلی کمپینی است که هدف آن، سرنگونی دولت کنونی ترکیه از طریق نفوذ در نهادهای این کشور به ویژه ارتش، پلیس و نظام قضایی است.