برگزیدگان بخش ادبی جشنواره فرهنگی علوم پزشکی تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، در نخستین اختتامیه هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت اسامی ۹۰ نفر از برگزیدگان بخش کارکنان، اساتید و اعضای هیات علمی جشنواره فرهنگی در تمام رشته‌ها و دانشجویان علوم پزشکی در بخش ادبی اعلام شد.

این مراسم با حضور دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت شنبه ۲۶ فروردین در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران با حضورحدود ۸۵۰ نفر از دانشگاهیان سراسر کشور، برگزار شد.

نفرات اول تا سوم برگزیده در بخش‌های خاطره نویسی، تحقیق و پژوهش، خوشنویسی نستعلیق، خوشنویسی شکسته نستعلیق، نقاشی خط، نقاشی و تصویرسازی، کاریکاتور، پوستر، عکس، شعر طنز، نثر طنز و شعر کلاسیک و بخش ادبی دانشجویان علوم پزشکی و دانشجویان سراسر کشور شامل نثر ادبی، شعر طنز، نثر طنز، شعر کلاسیک اعلام شده، با اهداء لوح جشنواره و جایزه نقدی مورد تقدیر قرار گرفتند.

قدردانی و تجلیل از هوشنگ مرادی کرمانی داستان نویس و مولف کتاب کودک بخش دیگری از این مراسم بود. سپس با حضور وزیر بهداشت و معاون فرهنگی وی از نویسنده قصه های مجید و داستان های بسیار دیگر در این حوزه قدردانی شد.

مرادی‌کرمانی در این مراسم با بیان اینکه از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۸۰ کارمند وزارت بهداشت بوده‌ام، از دست‌اندرکاران این مراسم قدردانی کرد و به بیان خاطراتی از دوران حضورش در فرهنگستان زبان و ادب پارسی پرداخت.

وی همچنین با یاد کردن از پزشکان فراوانی که در عرصه هنر و فرهنگ به ستاره‌هایی درخشان در آسمان ادبیات و فرهنگ تبدیل شدند خطاب به دانشجویان حاضر در مراسم گفت: از شما به عنوان دانشجویان پزشکی در زمینه هنری و فرهنگی نیز انتظارت فراوانی می رود.

اجرای برنامه استاد شهرام ناظری خواننده سرشناس موسیقی ملی ایرانی پراستقبال ترین بخش این مراسم بود.

شهرام ناظری، خواننده برجسته و سرشناس کشورمان ضمن قدردانی از وزارت بهداشت به دلیل ترویج برنامه های فرهنگی و دانشجویی گفت: موسیقی سنتی بخش کوچکی از موسیقی ملی ایران است. چون از این نعمت سخن گفتن در رسانه بهره‌مند نیستیم، در چنین برنامه‌هایی به ویژه با حضور دانشجویان در خصوص رشته اصلی ام یعنی موسیقی صحبت می کنم. وظیفه خودم می دانم که هر بار در جمع دانشجویان قرار می گیرم نکته ای هر چند کوچک در خصوص موسیقی را به اطلاع آنان می رسانم.

ناظری در ادامه به همراه گروه مولانا به اجرای برنامه پرداخت و این اجرای دلنشین باعث شد تا دانشجویان و حاضران در سالن برای دقایقی به صورت ایستاده به تشویق این چهره برجسته موسیقی ملی ایرانی بپردازند.