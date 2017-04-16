پایان اسکان بدون ضابطه در گلستان/ابهام در برخورد باکارتن به دستان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زهرا بهرامی: چند سالی است که با آغاز سفرهای نوروز و تعطیلات تابستان، شاهد حضور کارتن به دستان در ورودی و خروجی شهرهای استان هستیم.

هرچند اجاره منازل برای اسکان یک‌شبه مسافران در گلستان ابتدا از شهر گرگان آغاز شد و مرکز استان رکود دار در تعداد این خانه های استیجاری است اما تعطیلات نوروز امسال نشان داد، حضور کارتن به دستان به رویه‌ای معمول در تمام شهرهای استان تبدیل‌شده است.

این شرایط در حالی است که مسئولان میراث فرهنگی گلستان از ورود جدی دستگاه قضا و نیروی انتظامی در برخورد با کارتن به دستان خبر می‌دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان در گفتگو با مهر از ساماندهی کارتن به دستان در استان خبر داد و اظهار کرد: تمام هماهنگی‌ها با قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای برخورد جدی با کارتن به دستان انجام و این برخورد از اواخر سال گذشته آغازشده است.

ابراهیم کریمی افزود: مجری استانی طرح خانه مسافر در استان مشخص‌شده و هم‌اکنون همه شهرستان‌های گلستان مجری خانه مسافر دارند.

وی ادامه داد: همه کارتن به دستان استان باید از طریق خانه مسافر درخواست مجوز کنند و دیگر به‌صورت غیرقانونی شرایط فعالیت برای کارتن به دست‌ها در استان فراهم نیست.

اجاره دادن های بی هویت به مسافران ادامه دارد

هرچند کریمی از ورود دستگاه قضا به موضوع کارتن به دستان و اسکان‌های غیرقانونی خبر داده و امید دارد با این شرایط اسکان بدون هویت در گلستان پایان یابد اما درحالی‌که سفرهای نوروزی به پایان رسیده شاهدیم هنوز هم فعالیت عده‌ای از این کارتن به دستان و اجاره شبانه بدون مجوز در استان ادامه دارد.

ساعت حدود ۲۳:۴۵ دقیقه را نشان می‌دهد و محمد در اولین میدان شهر منتظر مسافر است. وقتی کنارش ترمز می‌زنیم تصور می کند مسافر هستیم. نگاهی به پلاک ماشین می‌اندازد و می‌پرسد سوئیت می‌خواهید.

و گفتن تنها یک کلمه «چند؟» کافی است تا ادامه دهد: می‌خواهید خانه را از نزدیک ببینید؟ قیمت اصلی ۱۰۰ هزار تومان است اما کمتر هم راضی‌ام.

با او بیشتر گفتگو کردم و خواستم درباره شرایط کاری اش بیشتر توضیح دهد. وقتی فهمید خبرنگار هستم از توضیح خودداری کرد ولی قول دادم عکس و نامش عنوان نشود.

این کارتن به دست گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر شب بین سه تا چهار ساعت منتظر مسافر می‌مانم و تقریباً هر شب مسافران خسته منزل مرا برای استراحت انتخاب کرده‌اند.

وی بابیان اینکه مبلغ اجاره سوئیت هر شب یکسان نیست، گفت: حداقل اجاره سوئیت در این ایام ۳۰ تومان و حداکثر آن ۱۲۰ هزار تومان بوده است، وقتی چند شب درآمدی نداشته باشم به حداقل اجاره هم راضی می‌شوم. سعی کردم مجوز لازم را تهیه کنم اما مجوزهای موقت و ۲۰ روزه بوده و استعلام‌های خواسته‌شده زمان‌بر بوده و از رفت‌وآمدهای مکرر خسته شده و قید گرفتن مجوز را زدم

محمد تصریح کرد: به دلیل نبود شغل مناسب، اجاره شبانه منزل بهترین منبع درآمد است.

وی خاطرنشان کرد: شب‌هایی که خانه در اختیار مسافران قرار می‌گیرد، زن و تنها فرزندم در خانه پدرخانم و یا پدر خودم می‌مانند.

این کارتن به دست گلستانی اضافه کرد: از سال گذشته که بحث ساماندهی کارتن به دستان مطرح شد، سعی کردم مجوز لازم را تهیه کنم اما مجوزهای موقت و ۲۰ روزه بوده و استعلام‌های خواسته‌شده زمان‌بر بوده و از رفت‌وآمدهای مکرر خسته شده و قید گرفتن مجوز را زدم.

فعالیت حدود ۱۵۰۰ کارتن به دست در گلستان

فعالیت محمدها در شهرهای استان و به‌ویژه مرکز استان نشان می‌دهد، درحالی‌که مسئولان و حتی خود کارتن به دستان به دنبال ساماندهی و دریافت مجوز از مجاری قانونی هستند، اما موانع زیادی سد راه ساماندهی قانونی خانه مسافرها در گلستان است.

مجری طرح خانه مسافر استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساماندهی کارتن به دستان از سال گذشته در همه استان‌های کشور و استان گلستان آغازشده است.

عیسی کاملی افزود: این طرح به‌عنوان «سرزمین هوشمند» توسط دانشگاه تهران به اجرا گذاشته‌شده است.

وی بابیان اینکه در یک سال گذشته ۴۰ خانه مسافر در گلستان مجوز گرفته و حدود ۸۰ خانه دیگر در مرحله صدور مجوز هستند، گفت: به نظر می‌رسد حدود یک هزار و ۵۰۰ کارتن به دست در استان گلستان فعالیت می‌کنند که باید ساماندهی شوند.

وی بیان کرد: «طرح سرزمین هوشمند» برای ساماندهی خانه مسافرها در کشور طرح جامعی است که به فعال شدن مسافرت‌های ارزان‌قیمت کمک می‌کند.

مجری طرح خانه مسافر استان گلستان ادامه داد: در این طرح پس از بررسی صلاحیت‌های فردی و مکانی، از تمام زوایای یک‌خانه اعم از حمام، سرویس بهداشتی، لابی، تشک، تخت، نما، چشم‌انداز و ... عکس گرفته‌شده و بر روی سایت قرار داده می‌شود.

وی اضافه کرد: در این طرح امکان رزرو و اجاره دادن سوئیت از طریق اینترنت و سیستم نرم‌افزاری فراهم است.

کاملی تصریح کرد: در یک سال گذشته موفق نشده‌ایم اطلاعات هتل‌های گلستان را در این سیستم وارد کنیم اما ورود اطلاعات هتل‌های استان در برنامه قرار دارد.

ناآگاهی گریبان گیر کارتن به دستان استان

وی بابیان اینکه ناآگاهی کارتن به دستان مهم‌ترین مانع اجرای کامل این طرح در استان است، به مشکلات اجرای طرح خانه مسافر در استان اشاره و خاطرنشان کرد: اکثر کسانی که در حال حاضر در استان خانه‌های خود را در اختیار مسافران قرار می‌دهند، هم نیازمند هستند و هم‌سطح علمی پایینی دارند و توجیه کردن آن‌ها برای مشارکت در این طرح کار سختی است.

وی تأکید کرد: امنیت کشور درگرو ساماندهی خانه مسافرهاست و کارتن به دستان تهدید جدی برای گردشگری و جذب مسافر در گلستان به‌ویژه شهر گرگان هستند.

مجری طرح خانه مسافر استان گلستان اظهار کرد: ساماندهی خانه مسافرهای استان به اسکان‌های بدن هویت در گلستان پایان داده و امنیت مسافران هم تأمین می‌شود.

کاملی با تأکید بر اینکه همه مسئولان و نیروی انتظامی باید کمک کنند تا ساماندهی کارتن به دستان اتفاق بیفتد، گفت: تلاش کردیم مجریان شهرستانی طرح خانه مسافر در شهرستان‌ها از بین هتلداران انتخاب شوند تا هم در صدور مجوزها تسریع شده و هم تنش‌ها کم شود.

اصرار میراث فرهنگی به ساماندهی خانه مسافرها

هرچند مجری طرح خانه مسافر استان گلستان معتقد است ناآگاهی کارتن به دستان، مانع اجرای طرح ساماندهی خانه مسافرها در استان است و آن‌ها راغب به گرفتن مجوزهای لازم نیستند اما معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان چنین اعتقادی ندارد و چالش‌های پیش رو را مانع اصلی اجرای این طرح در استان می‌داند.

رحمان فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارتن به دستان استان هم بسیار رغبت دارند که ساماندهی شوند اما اشکالاتی وجود دارد که مانع از سرعت بخشیدن به اجرای این طرح است.

وی افزود: صدور مجوز از سوی میراث فرهنگی منوط به گرفتن استعلام از مراجع ذیصلاح است که اکثر کارتن به دستان درگرفتن استعلام‌ها دچار دست‌انداز شده و نمی‌توانند به‌سرعت از آن خارج شوند.

معاون گردشگری سازمان، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان به دلایل این موضوع هم اشاره کرد و گفت: عمده خانه‌هایی که به مسافران اجاره داده می‌شوند در سکونتگاه‌های غیررسمی هستند و یا شرایط خیلی مناسبی برای اسکان مسافر ندارند.

وی تصریح کرد: پایان کار، استحکام بنا، مباحث بهداشتی، ترافیکی، امنیتی و ... ازجمله مباحثی است که در استعلام‌ها مدنظر قرار می‌گیرد و بر اساس حداقل استانداردها، مجوز صادر می‌شود اما متأسفانه در شرایط فعلی این مباحث مدنظر قرار نمی‌گیرد.

فرمانی خاطرنشان کرد: اصرار سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در ساماندهی خانه مسافرها، به این دلیل است که هم حق مسافر ادا شده و هم امنیت آن‌ها حفظ شود و کیفیت سرویس‌دهی به مسافران و گردشگران مناسب باشد.

وی بدون اشاره به تعداد خانه مسافرهای شناسایی‌شده و مجوز دار استان بیان کرد: اینکه در یک سال گذشته تعداد کمی مجوز گرفته‌اند نشانه رغبت نداشتن کارتن به دستان به گرفتن مجوز و یا سخت‌گیری و مانع‌تراشی دستگاه‌های متولی در پاسخ به استعلام‌ها نیست.

فرمانی اضافه کرد: کارتن به دستان به گرفتن مجوزهای لازم علاقه‌مندند چون می‌توانند شغل ثابتی داشته باشند و دستگاه‌هایی که باید پاسخ استعلام‌ها را بدهند بیش از هر چیز به ضوابط قانونی، محدودیت‌ها و عواقب اسکان مسافر در مکان‌هایی که استانداردهای لازم را ندارند، توجه می‌کنند.

هرچند به نظر می‌رسد به دلیل ثبت نشدن اطلاعات، آمار دقیقی از کارتن به دستان در استان و مسافرانی که در این مکان‌ها اسکان می‌یابند وجود ندارد اما آنچه مسلم است در ایام گردشگری بعضی ایام پیک تعداد کارتن به دستان افزایش‌یافته و بعدازآن از تعداد قابل‌توجهی از مدار خارج می‌شوند و باید برای این ساماندهی آن‌ها راهکارهایی اندیشیده شود.