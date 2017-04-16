چشم انداز کشورهای آسیایی مثبت است/خطر سیاست حمایتی در کمین جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که چشم انداز اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی طی سه سال آینده مثبت باقی می‌ماند.

چشم انداز رشد اقتصادی این کشورها در سه سال آینده با توجه به بهبود تدریجی اقتصاد جهانی و افزایش قیمت کالا و همچنین افزایش تقاضای داخلی در کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی، روند مثبتی به خود خواهد گرفت.

در گزارش بانک جهانی به این نکته اشاره شده که انتظار می رود فقر در منطقه آسیای شرقی کاهش پیدا کند که رشد پایدار و نیز افزایش درآمدها را به دنبال خواهد داشت.

این درحالی است که کشورهای آسیای شرقی همچنان در برابر تحولات ژئوپلتیکی جهان آسیب پذیر هستند و بروز اتفاقاتی از این دست می تواند خطراتی را برای اقتصاد این کشورها به دنبال داشته باشد.

بانک جهانی به سیاستگذاران این کشورها توصیه کرد به دلیل اینکه افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا و نیز تمایل اقتصادهای پیشرفته دنیا به دنبال کردن سیاست حمایتی می توند بر روی اقتصاد آنها تاثیر نامطلوبی بگذارد، تمرکز خود را بر روی مدیریت مدبرانه اقتصاد خرد بیشتر کنند.