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۲۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳

بخشدار بخش مرکزی آران و بیدگل خبر داد:

انسداد خط راه آهن اصفهان - قم از اول اردیبهشت ماه ۹۶

انسداد خط راه آهن اصفهان - قم از اول اردیبهشت ماه ۹۶

آران و بیدگل - بخشدار بخش مرکزی آران و بیدگل از انسداد خط سراسری راه آهن اصفهان- قم در روز اول اردیبشهت ماه سالجاری برای احداث پل زیرگذر بخش مرکزی آران و بیدگل، خبر داد.

مسعود مقدم ستوده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انسداد خطر راه آهن اصفهان- قم، ۲۴ ساعته و برای احداث پل زیرگذر بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل است.

وی اظهار داشت: در این مدت زمان کوتاه با قطعات از پیش ساخته شده، پایه های این پل راه اندازی می شود.

بخشدار مرکزی آران وبیدگل مدت زمان تکمیل احداث این پل را سه ماه اعلام کرد و گفت: با همکاری راه آهن استان اصفهان و بخشداری مرکزی آران و بیدگل و با هزینه ۱۴ میلیارد ریالی این پروژه انجام می شود.

وی با بیان اینکه احداث این پل و آسفالت جاده بخش مرکزی باعث سهولت در رفت و آمد مردم این بخش به مرکز شهرستان و کاهش بسیاری از خطرات جانی و مالی شهروندان می شود، تاکید کرد: طول مسیر رفت و آمد مردم بخش مرکزی نیز به مرکز شهرستان حدود ۲۲ کیلومتر کاهش می یابد.

کد مطلب 3954028

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