۹ کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر در اسفراین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاوید مهری اظهار کرد: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و اخبار رسیده مبنی بر فعالیت یکی از توزیع‌کنندگان اصلی مواد مخدر در اسفراین موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

مهری افزود: مأموران با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی فرد موردنظر و محل جاسازی مواد مخدر دریکی از روستاها شدند.

وی بابیان اینکه اکیپ‌های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر به محل اعزام شدند تصریح کرد: مأموران در بازرسی از منزل متهم ۹ کیلو ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی اسفراین تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

مهری با اشاره به نقش مؤثر شهروندان در موفقیت مأموریت‌ها بر همکاری بیش‌ازپیش مردم با نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.