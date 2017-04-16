۶۴ فروشگاه عرضه سموم در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران متوسط تولید انگور در استان زنجان را ۱۴ تن در هکتار و رکورد تولید آن را ۶۰ تن اعلام و تصریح کرد: متوسط تولید سیب نیز در استان ۱۸ تن در هکتار و رکورد تولید آن نیز ۱۸۰ تن در هکتار است.

وی عنوان کرد: تفاوت بین متوسط تولید و رکورد تولید در محصولات مختلف در استان زنجان نشان دهنده ظرفیت و استعداد افزایش تولید در واحد سطح است اما رکورد تولیدات منحصربه فرد بوده و دستیابی به این سطح از تولید کمی دور از انتظار است. لذا هدف و تمرکز اصلی در این راستا یافتن روش هایی برای به حداقل رساندن فاصله بین متوسط تولید و رکورد تولید است.

کرامتی تاکید کرد: با ارتقای تولید در واحد سطح و پرکردن خلا تولید می توان از منابع تولید به طور کامل حفاظت کرد چراکه بدون افزایش نهاده ها، شاهد افزایش چشمگیر سطح کمی و کیفی تولیدات خواهیم بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: روش های پرکردن خلا تولید در بخش کشاورزی استان شناسایی شده و از سال های اخیر برای تحقق موضوع با انجام تمهیدات مختلف، آن ها را در سطح مزارع و واحدهای تولیدی استان به کار گرفته‌ایم.

کرامتی بیان داشت: تهیه و اجرای دستورالعمل آماده سازی زمین از جمله روش هایی است که به منظور پرکردن خلا تولید و یا کاهش فاصله بین متوسط تولید و رکورد تولید در استان زنجان به کار گرفته می شود و در این راستا اقدام به وارد کردن ادوات خاکورزی حفاظتی به استان کرده ایم که کارایی بسیار خوبی دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از شناسایی و به‌گارگیری روش‌های کاهش فاصله بین متوسط تولید و رکورد تولید در بخش کشاورزی استان زنجان خبرداد.

کرامتی افزود: راهکار تحقق ارتقای بهره‌وری و به عبارتی افزایش تولید در واحد سطح به عنوان یکی از اساسی ترین اولویت ها و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی در استان زنجان پرکردن خلا تولید و یا به حداقل رساندن فاصله بین متوسط تولید و رکورد تولید در محصولات مختلف است.

وی تصریح کرد: تامین نهاده های با کیفیت همچون بذر، کود، سم و نهال از دیگر روش هایی است که برای پر کردن خلا تولید و ارتقای بهره‌وری در استان زنجان اجرایی می شود و در این زمینه در استان بسیار موفق عمل شده است به طوری در تولید بذر غلات از نظر کیفیت و مدیریت پروسه تولید رتبه نخست را در سطح کشور داریم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به کسب رتبه سوم استان در زمینه تامین کود، افزود: در زمینه فروشگاه های عرضه سموم نیز زنجان جزو استان های پیشرو محسوب می شود به طوری که هم اکنون تعداد ۶۴ فروشگاه زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی در استان در حال فعالیت هستند.