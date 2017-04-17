مهرداد کوروش نیا که این روزها نمایش «آخرین نامه» را در تماشاخانه پالیز اجرا می کند درباره برنامه ریزی خود برای کارگردانی تئاتر در ادامه سال ۹۶ به خبرنگار مهر گفت: نمایش «آخرین نامه» قرار است روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه آخرین اجرای خود را سپری کند و بعد از پایان این نمایش قصد دارم کاری جدید را شروع کنم.

وی ادامه داد: متنی را نوشته ام که درباره یک گروه موسیقی است و به اتفاقاتی می پردازد که پیش از برگزاری یک کنسرت موسیقی رخ می دهد.

کارگردان نمایش های «آخرین نامه» و «درخت ها» اظهار کرد: این نمایش با عنوان «پیش از کنسرت» دارای پنج بازیگر است که تمامی بازیگران آن را خوانندگان جوان موسیقی تشکیل می دهند زیرا این نمایش نیازمند افرادی است که تسلط لازم بر موسیقی و خوانندگی را داشته باشند.

کوروش نیا درباره مکان و زمان اجرای نمایش «پیش از کنسرت» یادآور شد: قرار است این نمایش را شهریورماه سال جاری در تماشاخانه پالیز به صحنه ببریم. به دلیل اینکه سالن های دولتی به لحاظ تعداد اجرا و تعداد صندلی محدود هستند، تماشاخانه پالیز گزینه مناسبی برای اجرای این اثر نمایشی است.

وی که چندی پیش نمایش «آخرین نامه» را در شهر یزد به صحنه برد، درباره بازخورد مخاطبان در این شهر گفت: ما سه اجرا در طول یک روز داشتیم که با استقبال و مهمان نوازی ساکنان شهر یزد مواجه شدیم و تجربه بسیار خوبی بود.

این کارگردان تئاتر درباره احتمال اجرای نمایش «آخرین نامه» در شهرهای دیگر کشور، بیان کرد: فعلا هیچ برنامه ای برای اجرای این اثر نمایشی در شهرستان ها نداریم.