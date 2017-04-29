عادل ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، عمده تولیدات استان قم در زمینه کفش را صندل و دمپایی عنوان کرد و گفت: در این زمینه می‌توان ادعا کرد که ۷۰ درصد صندل، دمپایی در قم تولید می‌شود.

وی همچنین به بخش صادرات هم اشاره و ابراز داشت: ۵۰ درصد از صادرات محصولات بخش کفش در قم تولید می‌شود و حتی برخی از تولیدات قم از گمرک سایر شهرها به خارج صادر می‌شود.

عامل توسعه خوشه کفش قم، بازار عمده محصولات قم را افغانستان، عراق، آسیای میانه، ترکمنستان و تاجیکستان عنوان کرد و اظهار داشت: البته به دلیل جنگ‌های رخ داده در منطقه صادرات کاهش یافته است.

ایجاد تنوع در محصولات برای رقابت

وی گرچه تحریم ها را دلیل دیگری برای کاهش صادرات دانست اما در ادامه عنوان کرد: کشورهایی همچون ترکیه و چین از رقبای ایران در بازار کفش هستند که در این زمینه تولید کنندگان قمی سعی دارند تا با تنوع در محصولاتشان بتوانند با این دو کشور رقابت کنند.

ربیعی به رکود بازار طی چند سال اخیر هم اشاره کرد و گفت: برخی از واحدها توان تولید خود را به نصف کاهش داده‌اند و برخی دیگر حتی مجبور به تعطیلی کارگاه‌های خود شده‌اند.