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۲۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۵۴

ووشو بین المللی جام پارس- سمنان؛

پارس جنوبی قهرمان شد/اندونزی با تالوکاران خود روی سکوی دوم ایستاد

پارس جنوبی قهرمان شد/اندونزی با تالوکاران خود روی سکوی دوم ایستاد

پرونده ششمین دوره رقابتهای ووشو بین المللی جام پارس با قهرمانی نماینده کشورمان و نایب قهرمان تیم اندونزی در سمنان بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره رقابتهای ووشو بین المللی پارس روز شنبه با حضور ووشوکارانی از عراق، قزاقستان، بلغارستان، بلاروس، اندونزی، سنگاپور، برونئی، هند، لبنان، ارمنستان، افغانستان، بنگلادش، پاکستان و دو تیم از کشورمان در دو بخش ساندا و تالو به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان سمنان آغاز شد و با قهرمانی پارس جنوبی به پایان رسید. 

قهرمان لیگ برتر ایران در این دوره موفق به کسب ۱۰ مدال طلا، ۶ نقره و دو برنز شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد. اندونزی با اتکا به درخشش تالوکاران خود با کسب ۵ نشان طلا، ۲ نقره و ۲ برنز به نایب قهرمانی رسید و برونئی با ۲ مدال طلا و یک برنز بر سکوی سوم ایستاد. شهرداری دامغان نیز با اتکا به نفرات جوان خود و تلاش فراوان با یک مدال طلا، ۵ نقره و چهار برنز به مقام چهارمی رسید. 

نتایج رقابتهای انفرادی بخش ساندا در اوزان مختلف به شرح زیر است:

* وزن۵۶- کیلوگرم
۱-مسعود انصاری از پارس جنوبی ۲-داوید هایک از ارمنستان ۳-حامد کرمی از شهرداری دامغان و عبدل کالیر از پاکستان

* وزن ۶۰- کیلوگرم:
۱-پاتاب سینگ از هند ۲-سجاد تقی پور از شهرداری دامغان ۳-یوسف خیرخواه از پارس جنوبی و خلیل اسماعیل از افغانستان

* وزن ۶۵- کیلوگرم:
۱-فرود ظفری از پارس جنوبی  ۲-محمد قاسم از عراق ۳-کارپتا توسوای از ارمنستان و سالیپ سائو از بلغارستان

* وزن ۷۰- کیلوگرم:
۱-محسن محمدسیفی از پارس جنوبی ۲-شاریپ خیر از پاکستان ۳-یوسف صبری از شهرداری دامغان و محمد سلام از عراق

* وزن ۷۵- کیلوگرم:
۱- یزدان کرم نژاد از پارس جنوبی ۲-راجا دئونی از هند ۳-سجاد محمد از عراق و امیرحسین یوسفی ازافغانستان

* وزن ۸۰- کیلوگرم:
۱-یزدان میرزایی از پارس جنوبی ۲-حسین یلا از شهرداری دامغان ۳-کنژکایف از قزاقستان و حسین فخیر از عراق

* وزن ۸۵- کیلوگرم:
۱-میر فضلی از پارس چنوبی ۲-اعتصام گنجیان از شهرداری دامغان ۳-بهزاد کرم از لبنان و رولیچ وادزیم از بلاروس

* وزن ۹۰-کیلوگرم :
۱-مرتضی نوروزی از پارس جنوبی ۲-اشکان دلفانی از شهرداری دامغان۳- راجینده از هند و محمود کریمی از افغانستان

* وزن ۹۰+ کیلوگرم:
۱-آرمان بازیاری از پارس جنوبی ۲-زاخار ریابوف از قزاقستان ۳-مصطفی میرزایی از افغانستان و رشید مینهس از پاکستان

اسامی نفرات برتر تالو بدین شرح است:

* چانگ چوان:
۱-ادگار موروالو از اندونزی  ۲-آکماد هولائفی از اندونزی ۳-سیدمحمد حسینی از پارس جنوبی

* نان چوان:
 ۱-محمد صالیحین از برونئی ۲-مصطفی حسن زاده از پارس جنوبی ۳-سیدامین حسینی از افغانستان

* تای چی چوان:
۱-بوبی گوناوان از اندونزی ۲-علی وطن خواه از پارس جنوبی ۳-لیمپد پوکبام از هند 

* دائوشو:
 ۱-هادی محمدی از شهرداری دامغان  ۲-آکماد هولائفی از اندونزی۳-ادگار موروالو از اندونزی

* جین شو:
 ۱-اروین ویجا از اندونزی ۲-بهروز بخشی زاده از پارس جنوبی ۳-آنجول نامدیو از هند

* چیانگ شو:
۱-بهروز بخشی زاده از پارس جنوبی ۲-آنجول نامدیو از هند ۳-اروین ویجاینتو از اندونزی

* گوئن شو:
 ۱-آکماد هولائفی از اندونزی ۲-محمد حسینی از پارس جنوبی ۳-هادی محمدی از شهرداری دامغان و سیرام شرما از هند

* نن گوئن:
۱-مصطفی حسن زاده از پارس جنوبی ۲-محمد میرخانی از شهرداری دامغان ۳-محمد صالیحین از برونئی

* تای چی جین:
 ۱-بوبی گوناوان از اندونزی ۲-علی وطن خواه از پارس جنوبی۳-لیما پوکامپ از هند

کد مطلب 3954547

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