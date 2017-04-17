آغاز گُرگرفتگی های زودهنگام نشانه ریسک بالای خطر قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه پیتزبرگ آمریکا سلامت ۲۷۲ زن غیرسیگاری ۴۰ تا ۶۰ سال را مورد بررسی قرار دادند. محققان دریافتند در بین زنان ۴۰ تا ۵۳ سال، گُرگرفتگی های شبانه با عملکرد ضعیف تر عروق خونی مرتبط بود.

به گفته ربکا ترستون، سرپرست تیم تحقیق، این رابطه مستقل از سایر فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی است. به نظر می رسد این رابطه به زنان جوان تر حاضر در مطالعه محدود شده است. چراکه در مورد زنان ۵۴ تا ۶۰ سال چنین رابطه ای مشاهده نشد.

محققان اذعان می کنند ۷۰ درصد زنان ابتلا به گُرگرفتگی در دوره یائسگی را گزارش کرده و یک سوم آنها این گُرگرفتگی را منظم یا شدید عنوان می کنند.

با وجود این یافته ها محققان اذعان می کنند هنوز تاثیر یا مکانیسم سببی بین گُرگرفتگی و بیماری قلبی مشخص نیست.

به گفته ترستون، «تجربه شخصی من در مورد برنامه سلامت قلب زنان نشان می دهد گُرگرفتگی زودهنگام می تواند علامت هشداری برای توجه به پیشگیری از سایر فاکتورهای پرخطر و بیماری قلبی-عروقی باشد.»