مجتبی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت روز ثبت‌نام درمجموع ۳۰۶ نفر برای رقابت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت‌نام کردند.

وی افزود: از این تعداد ۲۴۷ نفر در حوزه روستایی و ۵۹ نفر در حوزه شهری ثبت‌نام کرده‌اند.

فرماندار کردکوی ادامه داد: از ۳۰۶ ثبت‌نام کننده عضویت در شوراهای اسلامی هشت خانم در حوزه شهری و ۲۴ خانم در حوزه روستایی ثبت‌نام کرده‌اند.

۶ انصرافی تا قبل از بررسی صلاحیت‌ها

وی اضافه کرد: تا قبل از بررسی صلاحیت‌ها دو نفر در حوزه شهری و چهار نفر در حوزه روستایی انصراف داده‌اند.

جمالی یادآور شد: بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت اجرایی بخش و شهرستان انجام‌شده و نتیجه قطعی توسط هیئت نظارت تا یکم اردیبهشت اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: غیر از فعالیت کمیته‌هایی که در ساختار ستاد انتخابات تعریف‌شده، کمیته مشارکت در ستاد انتخابات کردکوی تشکیل‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: به‌طورمعمول فعالیت در حوزه افزایش مشارکت انجام می‌شود اما در انتخابات سال گذشته (دهمین دوره مجلس شورای اسلامی) کمیته مشارکت در شهرستان فعال شد و این دوره (پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) کمیته اختصاصی مشارکت‌ها تشکیل‌شده تا فعالیت‌های این حوزه ساماندهی شود.

فرماندار کردکوی متذکر شد: هدف از تشکیل این کمیته دعوت از همه اقشار و اصناف برای مشارکت بیشتر و انتخاب بهتر است.

برگزاری همایش دانش‌آموزی و رأی اولی‌ها

وی همچنین از برگزاری همایش دانش‌آموزی و رأی اولی‌ها در کردکوی خبر داد و گفت: این همایش با همکاری آموزش‌وپرورش هم برای دانش آموزان دختر و هم پسر برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه دانش آموزان هم در انتخابات و افزایش مشارکت نقش بسزایی دارند، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم در این دوره از انتخابات ۷۸ شعبه شهری و روستایی دایر شود و با توجه به اینکه هر روستا یک حوزه انتخابیه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا محسوب می‌شود تنها یک یا دو صندوق سیار در حوزه شهری و برای انتخابات ریاست جمهوری‌خواهیم داشت.

جمالی متذکر شد: زمانی که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا متناسب با فعالیت‌های مدیریت شهری و روستایی انتخاب‌نشده‌اند در شهرستان آسیب‌های زیادی دیده‌ایم و امیدواریم مردم این دوره با حساسیت و آگاهی بیشتر در انتخابات شرکت کنند.