به گزارش خبرنگارمهر، منصور رضوانیجلال بعدازظهر یکشنبه در گردهمایی تعاونیهای تولید روستایی استان همدان با اشاره به وجود ۱۱۵ هزار بهرهبردار در بخش کشاورزی استان همدان، گفت: ۶۳ درصد اراضی آبی استان همدان در مدیریت تعاونیهای تولید است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بااشاره به اینکه ۳۸ درصد اراضی دیم استان همدان نیز در دست تعاونیهای تولید است، گفت: باید به تعاونیهای تولید و تشکلها توجه بیشتری داشت.
وی با تاکید بر ایجاد انسجام بین تشکلها و تعاونی ها، عنوان کرد: باید تعاونیهای تولید و شرکتها یک زنجیره تشکل دهند.
رضوانی جلال با اشاره به اینکه تعاونی تولید به هر میزان کار کنند و طرح دهند، از آنها پشتیبانی خواهد شد، عنوان کرد: بخش کشاورزی پر از درآمد، اشتغال، فعالیت و تولید است.
باید نگرش و دید خود را نسبت به تولید و استفاده از نهادهها بالا برد
وی با اشاره به اینکه باید نگرش و دید خود را نسبت به تولید و استفاده از نهادهها بالا برد، عنوان کرد: ظرفیتهای بسیاری در تعاونیهای تولید نهفته، اما تنها ۱۰ درصد آن شکوفا شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه تسهیلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی در سال جاری ۶۵ میلیارد تومان است، عنوان کرد: تعاونیهای تولید باید از این تسهیلات استفاده کنند.
مدیر تعاون روستایی استان همدان نیز با بیان اینکه ۷۵ تعاونی تولید در استان همدان وجود دارد، اظهار داشت: بدون مشارکت بهرهبرداران و تشکلها نمیتوان مسئولیت بخش کشاورزی را به سرانجام رساند.
رضا عباسی با بیان اینکه تشکلهای کشاورزی باید روزآمد و کارآمد باشند، گفت: هر چه بخشهای سیاستگذار با تشکلهای کشاورزی هماهنگی بیشتری داشته باشند، سریعتر به اهداف می رسیم.
وی با بیان اینکه دولت و تشکلها باید با کمک هم برنامهها و اهداف متعالی وزارتخانه را محقق کنند، گفت: مبارزه با سن غلات اولویت تشکل ها در حوزه تعاونیها است.
مدیر امور آب و خاک جهاد کشاورزی استان همدان نیز با بیان اینکه سیاستهای بلاعوض دولتی برای اجرای آبیاری ادامه دارد، گفت: دولت برای انجام پروژه در حوزه آب و خاک توسط تعاونیها، ۸۵ درصد کمک بلاعوض ارائه می دهد و تعاونیها باید تدابیر لازم برای توسعه کشت محصولات کمآببر را مد نظر داشته باشند.
ابراهیم فرامرزی با بیان اینکه سال گذشته ۶۰ میلیارد اوراق و نقد تسهیلات ارائه شد، ادامه داد: ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در کشور برای آبیاری تحت فشار مدنظر است که استان همدان از ۲۰۰ میلیارد تومان برخوردار خواهد شد.
۱۳۰ هزار هکتار کاداستر و نقشه توپوگرافی در استان همدان انجام شده است
فرامرزی با اشاره به اینکه ۱۳۰ هزار هکتار کاداستر و نقشه توپوگرافی در استان همدان انجام شده است، بیان کرد: ۵۰ درصد نقشه کاداستر و ۵۰ درصد نقشه توپوگرافی در استان انجام شده است.
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان همدان نیز با بیان اینکه در استان همدان ۷۰ تعاونی تولید فعال وجود دارد، افزود: اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان همدان طی سال گذشته ۴ هزار و ۶۰۰ تن کود اوره و ۶۰۰ تن انواع کود را با کمک تعاونیها در بین کشاورزان توزیع کرده است.
رضا خزاعی افزود: فعالیت شاخص تولید بذر گندم دیم بوده و سال گذشته اتحادیه برای سال دوم در تولید بذر فعال شد و ۳ هزار و ۳۰۰ تن بذر گندم دیم اصلاح شده تولید و در بین کشاورزان توزیع کرد.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه اتحادیههای تعاونیهای تولید در صورت اتحاد میتوانند بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی استان همدان را حل کنند، گفت: امسال در ۷۴۶ هکتار از زمینهای زراعی عملیات مبارزه با سن مادر انجام شده است.
شهرام پیشهور با اشاره به اینکه امسال فرصت برای مبارزه با آفات و سن کوتاهتر شده است، افزود: احتمال ورود بیماری زنگ زرد گندم به استان همدان وجود دارد و باید از هم اکنون آمادگی داشت.
پیشهور با تاکید بر اینکه بیماری زنگ زرد گندم سریع فراگیر می شود و مزارع گندم و جو را از بین می برد، ادامه داد: بیش از ۱۰ هزار دستگاه انواع سمپاش در استان همدان وجود دارد.
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