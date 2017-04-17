آبروی افراد اهمیت ویژه برای اعضا هیات نظارت اسلامشهر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع کرمی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان اسلامشهر، گفت: بررسی صلاحیت‌ها فارغ از جهت گیری‌های سیاسی انجام می‌شود و آبروی افراد برای هیات نظارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان اسلامشهر ادامه داد: عملکرد هیات اجرایی در بررسی صلاحیت ها مطابق مرّقانون بوده است و ما از این عملکرد رضایت کامل داریم.

وی افزود: بعضی افراد در خصوص تعدادی از کاندیداها دیدگاه‌های شخصی دارند اما در بررسی‌های هیات نظارت،‌ اظهار نظرهای شخصی وجاهت قانونی ندارد و تنها قانون فصل الخطاب و تعیین کننده است، فشار یا توصیه یک شخص و یا گروهی خاص هیچ تاثیری در رد و یا تایید صلاحیت ها ندارد و هیات نظارت اسیر جو سازی های سیاسی نخواهد شد.

کرمی با بیان این که شهروندان به هیات نظارت اعتماد داشته باشند، گفت: تاکنون هیچگونه توصیه و یا سفرشی در مورد کاندیدای خاص نداشتیم و اگر هم توصیه ای بشود، همه مسئولان هیات نظارت نسبت به خون‌شهدا و نظام احساس مسئولیت می‌کنند و برخلاف مصالح آن اقدام نخواهند کرد.

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان اسلامشهر: انتشار برخی شایعات در مورد رد و یا تایید صلاحیت کاندیداها بی اساس است و نامزدها تنها از طریق نامه رسمی فرمانداری در این مورد اطلاعات کسب کنند.