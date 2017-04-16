آخرین نتایج مسابقات ووشو سمنان اعلام شد/پارس جنوبی قهرمان رقابتها

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره مسابقات بین المللی ووشوی جام پارس با حضور نمایندگان ۱۲ کشور شامل، بلغارستان، ارمنستان، عراق، قزاقستان، بلاروس، اندونزی، سنگاپور، هند، لبنان، برونئی، افغانستان، پاکستان و تیم های پارس جنوبی و سمنان در دو بخش تالو و ساندای بزرگ‌سالان همزمان با عصر یکشنبه در سالن غدیر سمنان پیگیری شد.

در ادامه این رقابت ها مسابقات تالو در اوزان مختلف برگزار شد که طی آن در وزن ۵۶- کیلوگرم مسعود انصاری از پارس جنوبی به مقام قهرمانی رسید و دیوید هایک از ارمنستان، حامد کرمی از سمنان و عبدالله کالی یر از پاکستان به ترتیب رتبه های بعدی را به دست آوردند.

همچنین در وزن ۶۰- کیلوگرم نیز پارتاپ سینگ از هندوستان مقام اول را به دست آورد و سجاد تقی پور از سمنان، یوسف خیرخواه از پارس جنوبی و خلیل اسماعیلی از افغانستان رتبه های بعدی را به دست آوردند.

در وزن ۷۰- کیلوگرم اما پس از پایان رقابت ها فشرده مدال طلا به محمد یوسفی از پارس جنوبی رسید و طارق خیر از پاکستان دوم شد و مقام سوم مشترک به یوسف صبری از سمنان و محمد السلام از عراق رسید.

مدال طلای جذابترین وزن تالو یعنی ۸۰- کیلوگرم را یزدان میرزایی از پارس جنوبی بر گردن آویخت و ورزشکاری از سمنان دوم شد، همچنین مقام سوم این رقابت ها به کنی ژی کایف از ارمنستان و حسین الفخیر از عراق رسید.

امیر فضلی اما در ۸۵-کیلوگرم بازهم نام پارس جنوبی را بر صدر قرار داد و اعتصام گنجیان از استان سمنان در این وزن دوم شد همچنین بهزار کرم از لبنان و رودیچ وادزیم از بلاروس مشترکا سوم شدند.

در وزن ۹۰- کیلوگرم هم مرتضی نوروزی از پارس جنوبی اول و اشکان دلفانی از تیم سمنان دوم شد و راجی از هندوستان و محمود کریمی از افغانستان مشترکا سوم شدند.

در سنگین وزن نیز پارس جنوبی قهرمان شد این بار مدال طلای ۹۰+ بر گردن آرمان بازی یاری آویخته شد و زاخاری ریابوف از قزاقستان دوم شد همچنین مصطفی میرزایی از افغانستان و و رشید می هنس از پاکستان سوم شدند.

بدین ترتیب تیم پارس جنوبی با شش مدال طلا به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یافت.

در مجموع رقابت های ساندا و تالو نیز تیم پارس جنوبی با ۱۰ طلا، شش نقره و دو برنز قهرمان رقابت های پاری کاپ شد و تیم اندونزی با پنج طلا دوم شد همچنین کشور برونئی با دو طلا مقام سومی را از آن خود کرد.

این رقابت ها با حضور ۱۲ تیم خارجی و دو تیم از ایران شامل پارس جنوبی و تیم سمنان به مدت دو روز در سالن غدیر سمنان برگزار شده بود.

۱۲۴ ورزشکار در این رقابت ها حضور داشتند.