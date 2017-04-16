دمای هوای یزد کاهش می یابد/ گرد و غبار در راه است

سیدعباس میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت هوا در اغلب مناطق استان یزد فردا کمی تا قسمتی ابری همراه با کاهش دما است و در اغلب مناطق استان گرد و غبار نیز به صورت پراکنده رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه دمای هوا فردا در مرکز استان یزد در گرمترین ساعات ۳۱ درجه سانتیگراد و در خنک ترین ساعات ۱۹ درجه سانتیگراد خواهد بود، افزود: وضعیت هوای مرکز استان یزد کمی تا قسمتی ابری همراه با کاهش دما و گاهی با وزش باد نسبتا شدید همراه خواهد بود.

میرحسینی یادآور شد: در روز سه شنبه نیز هوای استان یزد کمی تا قسمتی ابری از بعدازظهر گاهی با افزایش ابر و افزایش سرعت باد همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: در بسیاری از نقاط استان از جمله اردکان، اشکذر، بافق و بهاباد احتمال وقوع گرد و غبار شدید در روزهای دوشنبه و سه شنبه وجود دارد.

کارشناس پیش بینی وضعیت هوای استان یزد عنوان کرد: خنک ترین نقطه استان یزد در روز دوشنبه منطقه گاریز با ۱۲ درجه سانتیگراد و گرمترین نقطه استان نیز شهرستان یزد با ۳۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.