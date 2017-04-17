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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۱۸

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان:

معاون اول رییس جمهور و وزیر بهداشت به بهارستان سفر می کنند

معاون اول رییس جمهور و وزیر بهداشت به بهارستان سفر می کنند

بهارستان- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان گفت: معاون اول رییس جمهور و وزیر بهداشت برای افتتاح بیمارستان به این شهرستان سفر می کنند.

دانوش دمیریان، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به همراه سید حسن هاشمی وزیر بهداشت سه شنبه ۲۹ فروردین به منظور افتتاح بیمارستان یکصد و بیست تختخوابی امام حسین( ع) میهمان شهرستان بهارستان می شود، افزود: افتتاح بیمارستان یکصدو بیست تختخوابی با توجه به افزایش جمعیت از مهمترین پروژه های بهداشتی درمانی شهرستان بهارستان است که سه شنبه افتتاح خواهد شد.

وی اضافه کرد: معاون اول رییس جمهور و وزیر بهداشت و درمان همچنین از تعدادی از طرح های درمانی بهارستان نیز بازدید خواهند کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان ادامه داد: این برنامه های افتتاح و بازدید از ساعت ۹ صبح سه شنبه آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.

دمیریان با اشاره به هفته سلامت، گفت: طرح های متعددی برای این هفته در بهارستان طرح ریزی شده که اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 3954772

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