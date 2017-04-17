علیرضا قاسمی رتبه سوم کارگردانی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان تئاتر بناب که با دو نمایش سرزمین عجایب و مسافران ارس موفق به حضور در بخش مسابقه چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی منطقه ای ارس شده بودند موفق به کسب رتبه های سوم کارگردانی و بازیگری این جشنواره شدند.

بر اساس این گزارش، علیرضا قاسمی برای کارگردانی نمایش "مسافران ارس" موفق به کسب رتبه سوم کارگردانی این جشنواره شد و سمیه حاتمی کیا بازیگر نمایش "سرزمین عجایب" نیز مقام سوم بازیگری زن این جشنواره را از آن خود کرد.

گفتنی است جشنواره منطقه ای ارس با حضور مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی کشور، مدیر عامل منطقه آزاد ارس و جمعی از مسئولین استانی با حضور اساتید و هنرمندان در جلفا برگزار شد.