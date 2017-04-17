درخشش عکاس اهری در مسابقات عکس قاب های آسمانی

به گزارش خبرنگار مهر، عکاس اهری در اولین دوره مسابقات عکس قاب های آسمانی که در شهرستان آمل استان مازندران برگزار شد توانست مقام برتر این مسابقات را از آن خود کند.

بر اساس این گزارش، عکاس اهری با درخشش در اولین دوره مسابقه عکس "قاب های آسمانی" از بین ٨٣١ اثر رسیده به دبیر خانه از ١٥ استان مقام دوم این مسابقه را از آن خود کرد.

گفتنی است اولین دوره مسابقه عکس"قاب های آسمانی" با هدف ثبت، گسترش و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با شرکت هنرمندان سراسر کشور در شهرستان آمل با معرفی برگزیدگان مسابقه به کار خود پایان داد.