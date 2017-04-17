لزوم ارائه آموزش های امداد ونجات بین دانش آموزان و کارمندان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه یکشنبه در جمع کار کنان جمعیت هلال احمر استان، افزود: اقدامات آموزشی جمعیت هلال احمر جای قدر دانی و تشکر دارد.

وی اظهارکرد: در ارائه آموزش های عمومی امداد و نجات، باید روی دو جامعه هدف دانش آموزی و کار کنان دولت تاکید بیشتری شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: آموزش های عمومی امداد ونجات در میان دستگاههای اجرایی به ویژه ارگانها و نهادهای مرتبط با حوادث و بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله تاکید و نگاه خاصی شود.

خاتمی تاکید کرد: توجه به امر آموزش های ادادو نجات نیاز به برنامه ریزی و مدیریت دارد که باید در دستور کار جدی قرار بگیرد.

وی خدمات رسانی جمعیت هلال احمر استان زنجان طی ایام نوروز به مسافران را بسیار عالی عنوان کرد و گفت: فعالیت های خوبی در جمعیت هلال احمر انجام گرفته و فعالیت های گسترده و مفید جمعیت هلال احمر در بروز حوادث در زمینه کاهش اثرات بالای طبیعی موثر بوده است.

خاتمی افزود: مردم ایران حس نوعدوستی بالایی دارند و این خود بزرگترین سرمایه است و جمعیت هلال احمر با تمام توان و ظرفیت پای کار است و از این ظرفیت استفاده لازم را داشته باشد.

در این مراسم امام جمعه زنجان به عنوان داوطلب افتخاری جمعیت هلال احمر استان زنجان عضو شد.