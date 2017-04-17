به گزارش خبرنگار مهر، شهرام میرزایی شامگاه یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: متاسفانه آموزش های امداد ونجات در بین آحاد جامعه ضعیف است.

وی اظهار کرد: در راستای گسترش آموزش های امداد ونجات در بین اقشار مختلف برنامه های آموزشی مختلفی در دستور کار جمعیت هلال احمر استان زنجان است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان به طرح خادم اشاره کرد و گفت: آموزش های طرح خادم منزل به منزل از جمله طرح های آموزشی است که در سالجاری به زودی اجرا می شود.

میرزایی به طرح همیار امداد اشاره کردو گفت: نهادینه کردن فرهنگ خود امدادی و بشر دوستانه در بین خانواده ها، افزایش حس نوعدوستی در کودکان و نوجوانان، حساس سازی و آمادگی آحاد جامعه جهت پیشگیری از خطرات احتمالی پیش رو از جمله اهداف این طرح است.

وی تصریح کرد: طرح همیار امداد برای اولین بار در کشور، در استان زنجان اجرا می شود و اگر اجرای این طرح موفقیت آمیز باشد، در مراحل بعد بصورت کشوری اجرا خواهد شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان یاد آورشد: دانش آموزان به عنوان همیاران امداد، همکار هلال احمر هستند و این طرح از اسفند ماه سال گذشته استارت خورده است.

میرزایی گفت: بهره گیری از توانمندی های امدادی و نوعدوستی نوجوانان و افزایش مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان و تاثیر گذاری آن در خانواده ها از دیگر اهداف مهم این طرح است.