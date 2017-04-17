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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۱۷

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین:

ورامین میزبان پیکر یک شهید مدافع حرم خواهد بود/اعلام زمان مراسم

ورامین میزبان پیکر یک شهید مدافع حرم خواهد بود/اعلام زمان مراسم

ورامین- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین از تشییع پیکر یک شهید مدافع حرم در این شهرستان خبر داد.

امیر پورجوادی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان ورامین جمعه اول اردیبهشت ماه ماه پیکر شهید مدافع حرم « کربلایی جعفر حسنی»  را در این شهرستان تشییع می کنند.

وی افزود: پیکر این شهید مدافع حرم در نهایت پس از تشییع در گلزار شهدای روستای « ریحان آباد» شهرستان ورامین در کنار دیگر هم رزمانش آرام خواهد گرفت.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین گفت: مراسم وداع با پیکر شهید کربلایی جعفر حسنی پنجشنبه ۳۱ فروردین، بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد عبدل آباد، حسینیه فاطمیون برگزار خواهد شد.

پور جوادی با بیان اینکه منزل این شهید والا مقام در روستای « عبدل آباد» واقع است، گفت: مراسم تشییع ساعت ۱۶:۳۰ جمعه اول اردیبهشت از مقابل منزل آن شهید، در خیابان مطهری روستای عبدل آباد آغاز شده و تا گلزار شهدای ریحان آباد ادامه خواهد داشت.

وی افزود: شهید مدافع حرم کربلایی جعفر حسنی متعلق به تیپ فاطمیون است که در درگیری های اخیر گروهک های تروریستی ضد اسلامی داعش در سوریه به شهادت رسید و با خون سرخ خود راه حسینی را ادامه داد و شهادت این شهید تیپ فاطمیون در سوریه، نشان از وجود وحدت و انسجام همه مسلمانان برای مبارزه با افراطی گری و جریان تکفیری ضد اسلامی است که امروز بر خلاف تلاش های دشمنان برای تفرقه افکنی، در بین مسلمانان برای دفاع از اسلام ناب محمدی (ص) دیده می شود.

کد مطلب 3954814

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