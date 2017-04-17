ورامین میزبان پیکر یک شهید مدافع حرم خواهد بود/اعلام زمان مراسم

امیر پورجوادی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان ورامین جمعه اول اردیبهشت ماه ماه پیکر شهید مدافع حرم « کربلایی جعفر حسنی» را در این شهرستان تشییع می کنند.

وی افزود: پیکر این شهید مدافع حرم در نهایت پس از تشییع در گلزار شهدای روستای « ریحان آباد» شهرستان ورامین در کنار دیگر هم رزمانش آرام خواهد گرفت.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین گفت: مراسم وداع با پیکر شهید کربلایی جعفر حسنی پنجشنبه ۳۱ فروردین، بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد عبدل آباد، حسینیه فاطمیون برگزار خواهد شد.

پور جوادی با بیان اینکه منزل این شهید والا مقام در روستای « عبدل آباد» واقع است، گفت: مراسم تشییع ساعت ۱۶:۳۰ جمعه اول اردیبهشت از مقابل منزل آن شهید، در خیابان مطهری روستای عبدل آباد آغاز شده و تا گلزار شهدای ریحان آباد ادامه خواهد داشت.

وی افزود: شهید مدافع حرم کربلایی جعفر حسنی متعلق به تیپ فاطمیون است که در درگیری های اخیر گروهک های تروریستی ضد اسلامی داعش در سوریه به شهادت رسید و با خون سرخ خود راه حسینی را ادامه داد و شهادت این شهید تیپ فاطمیون در سوریه، نشان از وجود وحدت و انسجام همه مسلمانان برای مبارزه با افراطی گری و جریان تکفیری ضد اسلامی است که امروز بر خلاف تلاش های دشمنان برای تفرقه افکنی، در بین مسلمانان برای دفاع از اسلام ناب محمدی (ص) دیده می شود.