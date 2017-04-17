داعش بار دیگر از گازهای سمی در محور غربی موصل استفاده کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق، اعلام کرد: تروریست های داعش بار دیگر نیروهای عراقی مستقر در محور غربی موصل را هدف حمله به وسیله گازهای سمی قرار داده اند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: شش نفر از نیروهای عراقی به دلیل استفاده داعش از گازهای سمی، دچار مشکلات تنفسی شده و اکنون در بیمارستان میدانی در حال درمان هستند.

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق افزود که مسئولان، تحقیق درباره نوع گازی را که استفاده شده است، آغاز کرده اند.

این حمله یک روز پس از آن انجام شده است که یک مسئول عراقی اعلام کرد که عناصر داعش با گازهای سمی به منطقه «آبار» در غرب موصل حمله کرده اند.