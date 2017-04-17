مدال آوری قم در ژیمناستیک بانوان رشد داشته است

بتول السادات رفیعی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی ژیمناستیک کشور اوایل زمستان سال ۹۵ در همدان برگزار شد که در این مسابقات دختران ژیمناستیک کار ما ۵ مقام انفرادی به دست آوردند. دور برگشت این مسابقات نیز در در خانه ژیمناستیک قم برگزار شد که تیم‌هایی از استان‌های مرکزی کشور و هم جوار ما، در این مسابقات حاضر بودند و نتایج خوبی گرفتند.

وی افزود: در آن مسابقات ما شاهد حضور ۷۲ نفر در وسایل موازنه و وصله‌های زمین بودیم که قم در این مسابقات ۱۸ مدال طلا کسب کرد که آماری فوق العاده برای ژیمناستیک قم به شمار می‌رود و پس از آن نیز درخشش ژیمناستیک کاران نونهال ما در لیگ کشور ادامه پیدا کرد.

نایب رئیس هیئت ژیمناستیک استان قم گفت: در مسابقات قهرمانی کشور ما در رده سنی ۱۲ سال به بالا شرکت کننده‌ای نداشتیم و علت هم این بود که در این رده سنی به این دلیل که پیش از این، پشتوان سازی صورت نگرفته، ژیمناستیک کار قابلی که بتواند در این سطح رقابت کند نداریم. اما ما در لیگ سال گذشته با همین نفرات خردسال و نونهال ۱۴ طلا کسب کردیم.

رفیعی پور بیان داشت: در حال حاضر رده‌های سنی ما به رده‌های ۱۱ و ۱۰ سال و کمتر محدود است. خوشبختانه در قم، پارالل مناسبی داریم و خوابگاه‌های خوبی در قم وجود دارند و استان‌های دیگر هم از این که شهر مجهزی مثل قم میزبان مسابقات کشوری باشند رضایت دارند.

وی عنوان کرد: زمانی در ژیمناستیک بانوان، هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم اما امروز شرایط تغییر کرده است. سال گذشته در سنندج ۶ نفر به مسابقات بردیم و هر ۶ نفر مدال آوردند. ستایش توکلی در پرش خرک از ۱۰ نمره، ۱۰ گرفت. کسی فکر این نتایج و موفقیت‌ها را نمی‌کرد و این پیشرفت در بخش پسران هم رخ داده است.

نایب رئیس هیئت ژیمناستیک استان قم تصریح کرد: اخیرا کارگاهی ۳ ساعته با حضور مربیان ورزش آموزش و پرورش قم داشتیم و به آن‌ها آموزش دادیم که چگونه سطح یک و پایه را در فضای نماز خانه مدارس که ممکن است حتی با موکت پوشانده شده باشد اجرا کنند. بر اساس همکاری با تربیت بدنی آموزش و پرورش امیدواریم بتوانیم از سالن‌های آموزش و پرورش استفاده کنیم.