کمک های هلال احمر به مناطق سیل زده با قوت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فتحی در تشریح اقدامات سازمان امداد و نجات در حوادث سیل و آبگرفتگی در کشور، اظهارداشت: هلال احمر از ساعات اولیه این حادثه نیروهای عملیاتی را به منطقه اعزام کرده است با توجه به اینکه ما از ۲ فروردین حوادث زیادی مانند توفان در شهرهای مختلف و زلزله خراسان را داشتیم و نیروها مشغول امداد رسانی بودند.

وی افزود: بارندگی های اخیر که با اعلام هشدار همراه بوده است در ۸ استان کشور تاثیر گذار بوده است و در ۵۸ شهر و روستا عملیات شروع شده و همچنان ادامه دارد و تا شب گذشته به ۵۱۱۰ نفر خدمات ارائه شد و ۴۱۳ نفر هم اسکان اضطراری داده شدند.

فتحی گفت: در ارومیه و نقده اسکان اضطراری فراهم شد و از سازمان امداد و نجات ۲۲ قلم کالای مورد نیاز مانند کنسرو جات، پتو و چادر و... کمک گرفتیم که بخشی از این کمک ها به مناطق سیل زده منتقل و بخشی هم در حال انتقال است.

وی افزود: به اطلاع هموطنان به ویژه مردم مناطق سیل زده می رسانیم که کمک ها و فعالیت های جمعیت هلال احمر با قوت ادامه دارد و در بحث آموزش های مدیریت بحران اقدامات زیادی انجام شده است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: سناریوهای مختلف از حوادث غیر مترقبه در دوره های آموزشی کارگاهی برای مدیران استانی و شهرستانی سراسر کشور انجام شده است و ما به دنبال جامعه آماده هستیم که در لحظات بحرانی خودشان بتوانند گام بردارند.

فتحی ادامه داد: مردم ما باید آموزش های لازم را فرا بگیرند تا بتوانند در مواقع لزوم و بحرانی مشارکت کنند ولی بر اساس مطالعات انجام شده میزان مشارکت مردم طی فرایند مدیریت بحران بسیار پائین ارزیابی شده است و حتی ۹۲ درصد مردم میزان آگاهی خودشان در مورد قبل، حین و بعد از حادثه را کمتر از متوسط اعلام کردند.

وی با اشاره به طرح خادم افزود: این طرح به خانواده آماده در مخاطرات اشاره دارد و ما تقاضا می کنیم از مردم که در این طرح ها شرکت کنند و میزان آگاهی خود را برای مقابله با بحران بالا ببرند تا از خسارت ها کاهش دهیم.