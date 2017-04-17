  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۳۹

معاون سازمان امداد و نجات؛

کمک های هلال احمر به مناطق سیل زده با قوت ادامه دارد

کمک های هلال احمر به مناطق سیل زده با قوت ادامه دارد

معاون عملیات سازمان امداد و نجات، گفت: کمک ها و خدمات جمعیت هلال احمر در مناطق سیل زده همچنان با قوت ادامه دارد و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فتحی در تشریح اقدامات سازمان امداد و نجات در حوادث سیل و آبگرفتگی در کشور، اظهارداشت: هلال احمر از ساعات اولیه این حادثه نیروهای عملیاتی را به منطقه اعزام کرده است با توجه به اینکه ما از ۲ فروردین حوادث زیادی مانند توفان در شهرهای مختلف و زلزله خراسان را داشتیم و نیروها مشغول امداد رسانی بودند.

وی افزود: بارندگی های اخیر که با اعلام هشدار همراه بوده است در ۸ استان کشور تاثیر گذار بوده است و در ۵۸ شهر و روستا عملیات شروع شده و همچنان ادامه دارد و تا شب گذشته به ۵۱۱۰ نفر خدمات ارائه شد و ۴۱۳ نفر هم اسکان اضطراری داده شدند.

فتحی گفت: در ارومیه و نقده اسکان اضطراری فراهم شد و از سازمان امداد و نجات ۲۲ قلم کالای مورد نیاز مانند کنسرو جات، پتو و چادر و... کمک گرفتیم که بخشی از این کمک ها به مناطق سیل زده منتقل و بخشی هم در حال انتقال است.

وی افزود: به اطلاع هموطنان به ویژه مردم مناطق سیل زده می رسانیم که کمک ها و فعالیت های جمعیت هلال احمر با قوت ادامه دارد و در بحث آموزش های مدیریت بحران اقدامات زیادی انجام شده است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: سناریوهای مختلف از حوادث غیر مترقبه در دوره های آموزشی کارگاهی برای مدیران استانی و شهرستانی سراسر کشور انجام شده است و ما به دنبال جامعه آماده هستیم که در لحظات بحرانی خودشان بتوانند گام بردارند.

فتحی ادامه داد: مردم ما باید آموزش های لازم را فرا بگیرند تا بتوانند در مواقع لزوم و بحرانی مشارکت کنند ولی بر اساس مطالعات انجام شده میزان مشارکت مردم طی فرایند مدیریت بحران بسیار پائین ارزیابی شده است و حتی ۹۲ درصد مردم میزان آگاهی خودشان در مورد قبل، حین و بعد از حادثه را کمتر از متوسط اعلام کردند.

وی با اشاره به طرح خادم افزود: این طرح به خانواده آماده در مخاطرات اشاره دارد و ما تقاضا می کنیم از مردم که در این طرح ها شرکت کنند و میزان آگاهی خود را برای مقابله با بحران بالا ببرند تا از خسارت ها کاهش دهیم.

کد مطلب 3954839
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه