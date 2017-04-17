وزارت علوم به دنبال راه اندازی شهرک های دانشگاهی

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در وزارت علوم موضوع تجمیع برخی از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در یک مکان مشخص مطرح شده است اما هنوز این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده است.

وی افزود: هدف از این کار افزایش هم افزایی میان دانشگاه ها و پژوهشگاه ها است.

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: ایده ایجاد شهرک های دانشگاهی و پژوهشی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و برخی کشورها با عنوان شهر علم این موضوع را عملیاتی کرده اند.

احمدی اظهار داشت: درخصوص ایجاد شهرک های دانشگاهی صحبت هایی شده اما تاکنون به مرحله عملیاتی و اجرایی در این زمینه نرسیده ایم.