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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۵۶

معاون پژوهشی وزارت علوم خبر داد:

وزارت علوم به دنبال راه اندازی شهرک های دانشگاهی

وزارت علوم به دنبال راه اندازی شهرک های دانشگاهی

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ایده مربوط به ایجاد شهرک های دانشگاهی برای ارتقای همکاری بین مراکز علمی و دانشگاهی در وزارت علوم مطرح شده است.

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در وزارت علوم موضوع تجمیع برخی از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در یک مکان مشخص مطرح شده است اما هنوز این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده است.

وی افزود: هدف از این کار افزایش هم افزایی میان دانشگاه ها و پژوهشگاه ها است.

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: ایده ایجاد شهرک های دانشگاهی و پژوهشی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و برخی کشورها با عنوان شهر علم این موضوع را عملیاتی کرده اند.

احمدی اظهار داشت: درخصوص ایجاد شهرک های دانشگاهی صحبت هایی شده اما تاکنون به مرحله عملیاتی و اجرایی در این زمینه نرسیده ایم.

کد مطلب 3954842

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