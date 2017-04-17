کاهش ۱۵ درصدی تلفات رانندگی نوروزی در مازندران

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مرگز ۳۳ نفر براثر تلفات رانندگی در ایام نوروز در استان و با بیان اینکه از این تعداد ۲۵ مورد مرد و ما بقی زن هستند افزود: به تفکیک محل سکونت از این تعداد ۲۵ مورد بومی و مایقی غیر بومی هستند.

وی با اشاره به شهرستان‌هایی که بیشترین تعداد فوتی در آن‌ها به ثبت رسید، گفت: شهرستان ساری و میاندرود با هفت، محمودآباد شش و بابل با پنج مورد فوتی، به ترتیب بیشترین تلفات را در ایام نوروز به خود اختصاص دادند.

وی سرنشینخودروها را بیشترین افرادی معرفی کرد که در حوادث رانندگی نوروز امسال جان خود را از دست داده‌اند، تصریح کرد: در زمان وقوع حادثه ۱۵ نفرسرنشین، عابر و راننده هر کدام هفت و موتور سوار چهار نفر بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با اشاره به کشته شدن تعداد ۲۵ مورد از فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های برون شهری و راه روستایی به هموطنان توصیه کرد که با رعایت قانون توسط رانندگان و تلاش بیشتر ادارات مرتبط از جمله راه و شهرسازی، پلیس راه، راهنمایی و رانندگی و ... شاهد کاهش هر چه بیشتر حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن باشیم.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با تاکید بر اینکه آمار ذکر شده از تلفات، آمار اولیه این استان است که به صورت فوری از مراکز پزشکی قانونی استان گردآوری شده است گفت: به جهت امکان اضافه شدن تلفات از بین مصدومان حوادث رانندگی نوروزی که در بیمارستان‌ها بستری هستند، آمار نهایی در نیمه دوم اردیبهشت اعلام می‌شود.